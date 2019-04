El fundador de Alibaba defiende 12 horas de trabajo seis días a la semana Jack Ma, fundador del gigante Alibaba. / REUTERS Empleados del sector tecnológico chino protestan contra las jornadas interminables y recuerdan que la ley limita las tareas extras ZIGOR ALDAMA Corresponsa. Shangái Lunes, 15 abril 2019, 23:33

Shenzhen es una de las ciudades más espectaculares del planeta. El Silicon Valley chino es una orgía de luz que alcanza su apogeo en el espectáculo de láser y sonido que cada semana convierte el distrito de Futian en un vaticinio del futuro más glamuroso. Pero en sus rascacielos relucen también otros destellos que reflejan algo menos atractivo y mucho más actual: los fluorescentes de las oficinas en las que los empleados trabajan hasta altas horas de la noche. La ciudad que acoge el mayor número de empresas tecnológicas del gigante asiático ofrece un impresionante abanico de oportunidades pero también la promesa de una jornada laboral que roza la esclavitud.

«En teoría, yo trabajo de 8:30 a 17:30. Pero en la práctica acabo saliendo siempre bien entrada la noche. Y muchos fines de semana toca trabajar también», cuenta una empleada de ZTE, uno de los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones. «Aunque algunas de las horas extras sí que se pagan, el problema está en que apenas tenemos tiempo para nuestra vida personal», critica. Como ella, diferentes grupos de empleados del sector tecnológico chino han comenzado a protestar contra las jornadas interminables. En Github, por ejemplo, varios programadores han denunciado su situación de explotación y recuerdan que la ley china prohíbe trabajar más de 36 horas extras al mes. «Nosotros llegamos a hacer hasta 100», reconoce la empleada de ZTE.

Sin embargo, Jack Ma, fundador del gigante Alibaba, el mayor conglomerado de comercio electrónico del mundo, tiene una opinión muy diferente sobre la cultura laboral del sector tecnológico chino. «Si cuando eres joven no trabajas 996 -coloquialmente, el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana-, ¿cuándo lo harás? ¿Crees que no haber trabajado 996 en tu vida es un honor del que estar orgulloso?», preguntó el carismático líder empresarial durante un evento privado el pasado jueves. «El horario 996 es una bendición con la que muchas empresas y empleados no cuentan», añadió.

Ma dejó claro que Alibaba es una de esas multinacionales en las que sus trabajadores se dejan la piel. «Si entras aquí a trabajar tienes que estar dispuesto a hacer jornadas de doce horas. De lo contrario, ¿para qué vienes a Alibaba? No necesitamos a esos que buscan la comodidad de las jornadas de ocho horas», recalcó el directivo de acuerdo con la transcripción que la propia empresa publicó en su cuenta de WeChat.

Debate sobre conciliación

Sus palabras encendieron un agitado debate sobre la conciliación laboral en China. Y ayer el propio Ma se vio obligado a matizar su discurso. «A nadie le gusta que la empresa le fuerce a trabajar 996. No solo es inhumano, tampoco es saludable ni sostenible a largo plazo. Además, no cuenta con la aprobación de los trabajadores, de sus familiares, ni de la ley», añadió Ma en su cuenta de Weibo, el Twitter chino. «Pero si tienes un trabajo que te entusiasma, el 996 no es un problema», subrayó, incidiendo en que, si un empleo satisface al trabajador, este lo desempeñará durante 12 horas con sumo gusto.

'¿Cantidad o calidad?', se preguntaba en el título un artículo publicado en el 'South China Morning Post'. El texto señalaba que el número de horas en el tajo no tiene por qué ser proporcional a la productividad, y recordaba que Japón ha decidido limitar por ley las horas extra a 45 mensuales y que Corea del Sur prohíbe desde el año pasado trabajar más de 52 horas semanales.

Todos los empleados chinos consultados por el diario reconocieron que no es posible concentrarse durante 12 horas y que solo unas pocas son realmente productivas. El movimiento 'anti-996' ha listado ya 104 empresas chinas que exigen trabajar horas extras sin compensarlas económicamente. Alibaba es una de ellas.