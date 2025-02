China espera 2.000 millones de viajes al abrir sus fronteras tres años después de la pandemia

El día que Occidente temía ha llegado. China abrió este domingo sus fronteras coincidiendo con el 'chun yun', como se conoce al período de cuarenta ... jornadas de viaje del Año Nuevo Lunar, la mayor migración anual del mundo –al menos, antes de la pandemia–. El Gobierno de Xi Jinping espera unos «2.000 millones» de desplazamientos por tierra, mar y aire, un aumento del «99,5%» interanual y alcanzando el «70,3%» del número de viajes en 2019.

La alegría se percibía hoy en los principales aeropuertos del gigante asiático. «Estoy tan feliz y emocionada. No he visto a mis padres en muchos años», comentó Teresa Chow, residente de Hong Kong, mientras ella y decenas de personas aguardaban en las largas colas para cruzar a China continental. «Mis padres no gozan de buena salud y no pude volver a verlos incluso cuando tenían cáncer de colon, así que estoy muy feliz de poder verlos ahora», explicó emocionada a Reuters.

La reapertura de fronteras ha sentado como un soplo de aire fresco para millones de ciudadanos, que se enfrentaron a un gran 'cerrojazo' durante casi tres años. «He estado esperando la reapertura durante mucho tiempo. Finalmente estamos reconectados con el mundo. Estoy emocionada, no puedo creer que esté sucediendo», expresó Shen, de 55 años, que voló desde Hong Kong. La misma sensación tuvo Jillian Xin: «Para nosotros, la apertura significa que dos de mis tres hijos finalmente podrán conocer a sus abuelos por primera vez desde que comenzó la pandemia».

Pero no todo es felicidad. El temor aún impera en algunas zonas del país. «No me atrevo a volver a mi ciudad natal, por miedo a traer el veneno de vuelta», afirmó un ciudadano que mantuvo su anonimato en Weibo, red social similar a Twitter. Hay cierta preocupación a que la migración provoque un aumento de infectados en las áreas rurales, que en las últimas semanas han sufrido un mayor impacto de la ola de covid y sus UCI están menos equipadas. Ante la situación, las autoridades han abierto más clínicas rurales para detectar fiebre e impulsado un «canal verde» para que los pacientes de alto riesgo sean trasladados directamente de las aldeas a hospitales de mayor nivel. «Es necesario brindar servicios convenientes, acelerar la vacunación de los ancianos y construir líneas de defensa de base en las zonas rurales, donde los recursos son relativamente insuficientes», alegó el portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng.

Baja dosis de refuerzo

El aumento de casos en el gigante asiático también preocupa a Taiwán, que ofreció su ayuda a Pekín para lidiar con la ola de coronavirus. Las autoridades chinas, sin embargo, no respondieron a la oferta. De momento, la tasa general de vacunación está por encima del 90%, aunque la dosis de refuerzo se reduce hasta el 42,3% para los mayores de 80 años. Mientras, los contagios y los fallecidos siguen al alza. El Gobierno de Xi Jinping reportó dos nuevas muertes ayer, tres el día anterior y cinco el jueves. En total, según cifras oficiales, desde que estalló la pandemia han perecido 5.269 personas; 9.000, según predicen los expertos. Por ello, tanto la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido en reiteradas ocasiones datos más «transparentes».

Con el 'chun yun' se prevé además un gran número de desplazamientos a destinos turísticos como Indonesia y Tailandia, cuyo Gobierno ha impuesto nuevas regulaciones de entrada por las que se exigirá a los viajeros demostrar que están completamente vacunados; si no, será necesario un certificado médico que explique por qué no han recibido las dosis pertinentes.

La UE se limitó el miércoles a emitir recomendaciones a sus socios ante la nueva explosión de covid en China. Bruselas propuso así pedir a los pasajeros una prueba PCR negativa antes de salir de su país, el uso de mascarillas en los aviones o el monitoreo de aguas residuales en los mismos, entre otras ideas. España, Italia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, ya habían tomado algunas de estas medidas. Y en los últimos días gobiernos como los de Alemania, Suecia y Grecia se sumaron a las restricciones.