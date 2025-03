El autor confeso del asesinato de Abe avisó en una carta de sus intenciones La misiva fue enviada antes del ataque a un supuesto crítico de la Iglesia de la Unificación y en ella sugería acabar con la vida del ex primer ministro japonés

Un agente de policía escolta a Tetsuya Yamagami, autor confeso del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.

Domingo, 17 de julio 2022 | Actualizado 18/07/2022 00:49h. Comenta Compartir

Tetsuya Yamagami, el autor confeso del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, había mandado una carta poco antes del ataque del pasado 8 de julio en la que alertaba de sus intenciones. La misiva, que muestra el fuerte resentimiento que el hombre, de 41 años, tiene hacia la Iglesia de la Unificación –a la que acusa de haber arruinado a toda su familia después de que su madre hiciera grandes donaciones, según informaciones del diario 'The Japan Times'–, fue enviada previamente a un supuesto crítico de la iglesia y en ella sugería acabar con la vida del ex primer ministro por tener lazos con la secta.

El periódico nipón afirma que la Policía habría estado al tanto de la existencia del documento, que fue mandado desde la prefectura de Okayama. El hombre que recibió la carta –que apuntaba a Abe como un simpatizante con influencia– había criticado a la Iglesia de la Unificación en un blog.

Cabe recordar que el viernes, el tío del presunto autor indicó que su madre había donado en total más de 700.000 euros a la Iglesia de la Unificación. Entre ese dinero se incluían aproximadamente 60 millones de yenes (unos 429.000 euros) de la herencia del padre de Yamagami. Además, la mujer habría hecho entrega a esta iglesia del dinero obtenido tras la venta de los bienes inmuebles y el patrimonio familiar. Posteriormente siguió donando pequeñas cantidades hasta que se quedó sin dinero en 2002.