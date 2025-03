Afganistán prohíbe la voz de las mujeres en espacios públicos y que muestren su rostro

Una nueva ley talibán impulsada por el Gobierno de Afganistán endurecerá todavía más la represión sobre las mujeres en el país. Entre otras regulaciones, la ... norma prohibirá que se escuchen sus voces en lugares públicos o que sus rostros sean visibles en la calle. Los 35 artículos recogidos en la primera declaración formal para «promover la virtud y prevenir el vicio» desde que el grupo extremista asumió el poder afgano hace tres años fueron aprobados el miércoles y ratificados por el líder supremo, Haibatulá Ajundzadá.

La mayoría de las medidas se dirige contra las mujeres, que tendrán prohibido tanto el uso de ropa ajustada como de cosméticos o perfumes, y a quienes tampoco se permitirá mirar a otros hombres que no sean sus parientes. Siempre que haya personas del sexo masculino que no pertenezcan a su familia delante de ellas deberán llevar su cuerpo cubierto por completo, incluida la cara, tapada con una mascarilla. Al impedirles proyectar su voz en público, además, carecerán de la posibilidad de cantar, recitar o hablar frente a un micrófono.

Aunque muchas de las normas relacionadas con la vestimenta ya se venían aplicando en Afganistán, ésta es la primera base legal que las recoge para su cumplimiento bajo sanciones que pueden incluir detenciones desde una hora a tres días en cárceles públicas. Se incluyen algunas normas para los hombres, que no podrán usar corbata y deberán llevar la barba con al menos la longitud de un puño. El documento incluye una larga lista de prohibiciones también para los conductores, que no podrán poner música o transportar a mujeres sin velo y que no estén acompañadas por hombres de su familia.

Además, la nueva ley veta asimismo el adulterio, la homosexualidad, los juegos de azar, las peleas de animales o la visualización de imágenes de seres vivos tanto en ordenadores como en teléfonos móviles.