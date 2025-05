La Asamblea General se reúne de emergencia para reaccionar a la crisis

mercedes gallego Lunes, 28 de febrero 2022, 22:39 Comenta Compartir

Salvar Ucrania. Salvar la ONU. Salvar la democracia. Ni más ni menos eso es lo que pidió este lunes el embajador ucraniano ante la ONU a la Asamblea General, que se reunió en sesión de emergencia por primera vez desde 1982, cuando Israel se anexionó los territorios sirios de los Altos del Golán. La reunión en sí respondía al fracaso de la organización para responder a la crisis ucraniana desde el Consejo de Seguridad, el órgano con poder coercitivo creado para ser el policía de la paz mundial. El único que podría haber impuesto la resolución que no se pudo aprobar el viernes por el veto ruso.

El destino ha querido que el país agresor sea el presidente en turno del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero, seguido por Emiratos Árabes Unidos en marzo. Para responder a este «momento 1939», lapidaron varios embajadores, solo quedaba la Asamblea General, el órgano más democrático de la ONU, en el que participan sus 197 miembros, pero que carece de dientes para imponer sus resoluciones.

Sirvió, eso sí, de plataforma para aprobar una declaración política que deje constancia para la historia de la unidad del mundo contra la agresión imperialista de Putin. Un megáfono internacional desde el que exigirle que retire las tropas «sin condiciones», demandó el embajador de la Unión Europea, Olof Skoog.

El Gobierno ucraniano que ha sabido maximizar la atención mediática y hasta las redes sociales tuvo con ello otra oportunidad de tocar los corazones del mundo. La conversación por mensaje de texto que leyó su representante entre un soldado ruso (anónimo) y su madre, poco antes de que este falleciese, resumía el dramatismo de la guerra y desmontaba de un plumazo la propaganda rusa que plaga las redes sociales.

«¿Cómo estás hijo, por qué tardas tanto en contestar los mensajes? ¿De verdad estás en maniobras de entrenamiento? Papá quiere saber si te mandamos un paquete». La frustración del muchacho era evidente. «¿De qué hablas, mamá, cómo me vas a mandar un paquete? Ya no estoy en Crimea, aquí ha una guerra de verdad en plena regla. Me temo que estamos bombardeando todas las ciudades, incluso objetivos civiles. Nos dijeron que nos recibirían con los brazos abiertos y se tiran debajo de los blindados para que no pasemos. Nos llaman, fascistas, mamá. ¡Esto es tan duro!».

El soldado desconocido pudo o no existir, pero por un día consiguió ganar la guerra mediática. Sería uno de los «más de 3.000 militares rusos que han fallecido en esta invasión», según el embajador ucraniano, Sergii Kislitsia.

A esas horas el embajador ruso, Vasili Nebenzya, se enfrentaba a los periodistas de la ONU defendiendo la «operación militar especial» de su país, que según su versión no salpica a los civiles, aunque la ONU estima que las explosiones «constatadas» contra edificios residenciales han dejado al menos un centenar de ellos muertos, incluyendo siete niños y la cifra real puede ser mucho más alta porque el recuento es difícil en el fragor de la batalla.

En plena conferencia de prensa contestó una llamada de teléfono en la que supo que EE UU le acababa de declarar a él y a una docena de diplomáticos rusos 'persona non grata', con la exigencia de que dejen el país en una semana, en incumplimiento de los acuerdos diplomáticos con la ONU. «Han llegado a la embajada y nos han dado el aviso», contó.

El mundo ha decidido que la perspectiva de una Tercera Guerra Mundial, con la amenaza nuclear que Putin blande, requiere una respuesta excepcionalmente firme antes de que sea demasiado tarde. El bombardeo de Ucrania ha escupido ya más de medio millón de refugiados por los cuatro costados en apenas cinco días, lo que ha desatado una auténtica crisis humanitaria en el corazón de Europa, según las cuentas de la ONU. Francia y México han impulsado una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad para pedir la protección de civiles y el acceso de servicios humanitarios.

