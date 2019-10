Argentina, en vilo Las elecciones conceden al peronismo kirchnerista de 'los Fernández' la oportunidad del acuerdo con los diputados de Macri Lunes, 28 octubre 2019, 23:05

Los ciudadanos argentinos dieron la espalda a Cristina Fernández de Kirchner en 2015 para depositar su confianza en Mauricio Macri. El domingo retiraron buena parte de los votos invertidos en esa opción social-liberal para devolvérselos al peronismo kirchnerista. La alternancia en el Gobierno del país responde a un movimiento pendular entre la contención y la expansión del gasto público como apuestas electorales. Solo que en esta ocasión hay dos factores –las dificultades económicas y la exigüidad política– que obligan a ganadores y a perdedores a atemperar sus diferencias, como lo hicieron Macri y Fernández desayunando juntos ayer para transmitir al país y a los mercados un mensaje de concordia postelectoral. La situación económica se encuentra al límite de una debacle colosal, si el Gobierno saliente y el entrante no establecen una agenda pactada hasta el 10 de diciembre como avance de los acuerdos básicos que requeriría una legislatura en la que Fernández no contará con la mayoría absoluta del Parlamento. El sistema de partidos en Argentina comporta altas dosis de caudillismo en su vertiente peronista, y altas dosis de estacionalidad entre sus opositores. De forma que resulta complicado fijar bases de consenso duraderas desde la política, en un Estado compuesto al modo del argentino. Las elecciones del domingo tuvieron algo de 'moneda al aire'. No en vano corrigieron la abultada ventaja –de 16 puntos– que el peronismo kirchnerista había obtenido en las primarias del 11 de agosto; después de que aquel escrutinio hiciera reaccionar a los mercados en contra del regreso de 'los Fernández' al poder. El resultado electoral definitivo ofreció, anteayer, un retrato más equilibrado en cuanto a la apuesta política de los argentinos. Las cuentas de Macri acabaron fallando, por lo que su 'Sí se puede' no fue capaz de remontar el veredicto de las primarias. Pero la victoria de Fernández se ha visto atenuada por las reservas que laten también entre los votantes tradicionales del peronismo respecto a la entereza moral de sus candidatos y sobre su solvencia para sacar a Argentina de este último atolladero. El 'Frente de Todos' de Alberto Fernández no lo fue tanto el domingo, con el 47% de los votos. El Gobierno del exjefe del gabinete de ministros de Néstor Kirchner precisa acordar con los diputados de Macri y con los gobernadores y responsables locales ajenos a la filiación peronista y asegurar un marco de estabilidad política que persuada a los acreedores internacionales sobre la viabilidad de la economía argentina.