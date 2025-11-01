HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
El presidente Javier Milei ha revalidado la confianza de la ciudadanía con más margen de lo esperado. Reuters

Argentina, bien... ¿o te cuento?

La contundente victoria de Javier Milei en las últimas elecciones y los avances en materia económica dibujan un escenario optimista que no concuerda con el pesimismo que impera en las calles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

La magnitud de la victoria que Javier Milei ha cosechado en las últimas elecciones -logró un 41% de los votos- ha sorprendido a todos. Sobre ... todo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses había perdido frente al peronismo por 14 puntos». Juan Germano, analista político y director de Isonomía Consultores, explica a este diario la principal razón de ese giro en Argentina: «La ciudadanía ha decidido darle un voto de confianza al presidente porque ha logrado reducir la inflación, tal y como había prometido. Cuando llegó a la presidencia, ese era el principal problema de la gente, pero ha ido cayendo en la lista de prioridades y ahora preocupan otras cosas, como el poder de compra, la inseguridad o la educación. Muchos creen que, si ha logrado solucionar un asunto que llevaba una década enquistado, merece una segunda oportunidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Argentina, bien... ¿o te cuento?

Argentina, bien... ¿o te cuento?