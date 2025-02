El presidente argentino anuncia que no se presentará a la reelección

El presidente argentino, Alberto Fernández, trazó este viernes en el calendario el punto final a su etapa como jefe de Estado. Será el próximo 10 ... de diciembre, el mismo día en que cumplirá exactamente cuatro años de su llegada al poder y en plena conmemoración nacional por el cuarenta aniversario de la democracia. Así lo dio a conocer el mandatario de 64 años en un simbólico mensaje de vídeo publicado en su cuenta de Twitter en el que dejó claro que no optará a la reelección en los comicios generales del próximo 22 de octubre.

«El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular», anunció Fernández, a quien muchos definen como un superviviente por comandar un Gobierno lastrado por las divisiones internas y por la crudeza del escenario global. En su vídeo de casi ocho minutos, titulado 'Mi Decisión', el propio jefe de Estado reconoce que «no han sido estos años tiempos fáciles». No en vano, además de las tensiones con el sector kirchnerista del oficialismo, le ha tocado lidiar con un elevado endeudamiento e inflación, que se han visto agravados por la pandemia, la guerra en Ucrania y actualmente por «una brutal sequía».

En cualquier caso, «más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido» en medio de la dura situación económica que vive Argentina, el mandatario quiso defender en su mensaje de este viernes la unidad de la coalición gobernante Frente de Todos. Aparcando la confrontación con la todopoderosa exvicepresidenta y dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Estado ha insistido en que ahora toca «revitalizar» el peronismo para encontrar en las primarias del 13 de agosto un candidato de consenso que permita a la alianza izquierdista seguir al frente del país.

«En estos tiempos, más que en otros, necesitamos revitalizarnos», ha recalcado el también líder del peronista Partido Justicialista. En ese sentido, ha prometido implicarse «directamente» en el proceso para que su sucesor en la Casa Rosada sea un compañero de filas y «que no vuelva la derecha a traer su pesadilla y su oscuridad» a Argentina.

Fernández, quien ha señalado que «nunca» ha antepuesto una «ambición personal» a «la necesidad del conjunto», lanzó ataques a la herencia recibida del Gobierno conservador de Mauricio Macri (2015-2019), que a su modo de ver supuso un «ciclo de desazón» para el país sudamericano. Así mismo, hizo autocrítica por cuestiones no resueltas, como «las familias en condición de pobreza», los «bajos ingresos» o «los proyectos y sueños que no pudieron concretarse». «Pero tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo», añadió.

De cara a los ocho meses que tiene por delante antes de su marcha de la Casa Rosada, el mandatario avanzó cuáles serán sus prioridades: «Tengo que concrentrar los esfuerzos, el compromiso y el corazón en resolver los problemas de los argentinos».

El dirigente peronista recibió la banda presidencial el 10 de diciembre de 2019, tras imponerse en las primarias y luego en los comicios generales a su predecesor, Mauricio Macri. El éxito de esa contienda se debió en buena medida a que eligió como compañera de fórmula electoral a Cristina Fernández, pese a las abiertas discrepancias que habían mantenido. Estas diferencias políticas volvieron a quedar patentes en estos más de tres años de Gobierno, si bien el presidente ha sido uno de los principales defensores de su 'número dos' en asuntos clave como la condena por corrupción dictada contra la exmandataria, que en diciembre pasado fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación política.