Petro propone cambiar la Constitución si no se aprueban sus reformas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha abierto un inesperado debate sobre la reforma de la Constitución del país al proponer la convocatoria de una ... asamblea nacional constituyente ante las dificultades que tiene para lograr que el Congreso colombiano apruebe los cambios sociales que pretende.

En un discurso pronunciado en la ciudad de Cali, Petro dejó claro su descontento con las instituciones actuales y enfatizó que si no están a la altura de las reformas sociales que el pueblo demanda, es necesario cambiarlas. «Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, ha pedido, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando a su casa, derrotado; son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar», manifestó.

En ese sentido, Petro aseguró que, si no hay posibilidad de que «el Gobierno electo popularmente y bajo la Constitución de Colombia» pueda aplicar la Constitución, «el país tiene que ir a una asamblea nacional constituyente».

La propuesta del mandatario colombiano fue criticada de inmediato por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos de los que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales que ganó en 2022.