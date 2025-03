Petro cambia siete ministros de su gabinete y pone en vilo a Colombia

Tan solo ocho meses ha durado el abrazo de amistad entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y las alianzas con partidos tradicionales para formar una ... coalición oficialista que, sobre el papel, apoyaría las reformas planteadas por el primer mandatario de izquierdas de este país. Petro ha declarado un Gobierno en emergencia tras pedir la renuncia de siete ministros y cambiar de cartera al director del departamento Administrativo de la Presidencia.

La decisión ha sido tomada tras ver que las reformas sociales del cambio, agraria, salud, pensiones y mundo laboral, todas ellas prometidas por Petro durante la campaña presidencial no han avanzado en el Congreso. «Pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia», ha señalado el presidente. «Significa que día y noche, equipos de Colombia, trabajen en bajar el precio de los alimentos, en entregar tierra al campesinado. Quien no sea capaz de hacer esto, no tiene espacio en nuestro Gobierno», ha añadido.

Pese al rechazo de los presidentes del Partido Conservador, Partido de la U (Unión por la Gente) y el Liberal a la mayoría de proyectos, Petro ha invitado a la construcción de un pacto social y a dialogar para hacer de Colombia un país próspero. Lo ha hecho de forma categórica y radical, como vienen siendo sus últimos discursos que mantienen en vilo a la sociedad colombiana: «Aquí faltan dos cosas, porque o nos vamos del Ejecutivo y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y nos llenen de falsos positivos y de sangre –que es lo único que saben hacer– o hacemos un pacto social, no para que el pueblo se quede en silencio o que aplauda el que lo excluyan o que aplauda que no le permitan hacer reformas sociales».

En ese discurso en el que prioriza la ayuda a los pobres, Petro exige a sus ministros que su «corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más».

El golpe sobre la mesa que ha dado Petro fue provocado por la petición de varios partidos de votar en contra de la reforma de la salud y tras ver que las Comisiones Económicas del Congreso habían eliminado el artículo que permitían comprar 3 millones de hectáreas de terreno al sector ganadero para entregárselas al campesinado, al tiempo que estaría cumpliendo con el primer punto de los Acuerdos de Paz pactados con las FARC.

Congreso

«Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra», ha manifestado un Petro desafiante. «El Congreso quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga a expropiar a quienes tienen la tierra. ¿Cómo vamos a cumplir el Acuerdo de Paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso de la República en contravía del programa del Gobierno, elegido popularmente?», se ha preguntado Petro, una cuestión que para el diario «El Espectador» ha sido interpretada «simplismo peligroso» y que intenta «demonizar a quienes considera sus enemigos».

El presidente colombiano ha culpado a los presidentes de los diferentes partidos que formaron la coalición de Pacto Histórico que han obligado a sus propios congresistas a rechazar las reformas, especialmente la de un nuevo sistema de salud, bajo amenaza de ser sancionados, después que la ponencia saliera adelante en una comisión de la Cámara de Representantes gracias al voto decisivo de los congresistas del Partido Liberal María Eugenia Lopera y Dolcey Torres. El PL ha pedido a la comisión de control de ética del partido que abra una investigación a Lopera y Torres por respaldar la reforma de salud del Gobierno de Petro.

En su segundo cambio de ministros desde que tomó posesión del cargo, Petro ha relevado a los ministros de Salud, Interior, Hacienda, Ciencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Transporte y la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. Los ministros salientes pertenecían al Partido Liberal, Conservador y de la U. Los nuevos, según algunas fuentes, son más próximos a las ideas reformistas de Gustavo Petro. El pasado febrero, los cambios en el gabinete se produjeron en los ministerios de Educación, Cultura y Deporte.

La ruptura con estos partidos dejará al Pacto Histórico, partido de Petro, sin la mayoría en el Congreso, con lo cual aumentaran las dudas sobre el avance de sus proyectos y reformas. El Pacto Histórico cuenta con 25 senadores de 108, y 33 representantes en la Cámara de 188.