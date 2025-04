Petro afronta el primer escándalo de corrupción en su propia familia

Tan solo han pasado ocho meses desde que Gustavo Petro tomó posesión como el primer presidente de izquierdas de Colombia y ya los escándalos de ... corrupción salpican a su Gobierno. La polémica es descomunal porque señala directamente a la familia del dirigente. Concretamente a Nicolás, su hijo mayor, y a su hermano Juan Fernando. Ambos son acusados de haber recibido dinero del narco, cupos oficiales y sobornos.

Petro no se ha cruzado de brazos, aunque no ha podido evitar las críticas por la tardanza en enviar el caso a la Justicia. Tuvo conocimiento del lamentable hecho el 1 de febrero pero hasta el pasado día 3 no solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación a su hermano y a su hijo por una supuesta existencia de un cartel que pide dinero a narcos para que puedan beneficiarse del proyecto de 'paz total'. Al mismo tiempo, el presidente pidió a sus ministros que cortaran cualquier relación con su familia, al descubrirse unos chats en los que el titular de Interior, Alfonso Prada, habría concedido diez cupos y hojas de vida para cumplir con cuotas burocráticas. Prada lo ha negado todo.

El caso fue confirmado por la expareja de Nicolás Petro, Daysuris del Carmen Vázquez, quien confesó a una revista que había sido testigo de los pagos por parte de un empresario y de un exnarcotraficante a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Este dinero, sin embargo, según la misma fuente, nunca fue a parar a ese destino. El hijo de Petro, diputado en el departamento del Atlántico, se lo quedó. La antigua esposa asegura también que el presidente nunca supo lo que estaba pasando en su familia. Todo se hizo a sus espaldas.

«Investigación profunda»

Después de conocer la decisión de su padre, Nicolás lo negó todo. Señaló que nunca habló con tales intermediarios y que jamás ha estado relacionado con el proyecto de 'paz total', y mucho menos ha recibido dinero. El hijo mayor del presidente colombiano solicitó a la Fiscalía General de la Nación la mayor celeridad posible en adelantar una investigación profunda y eficaz sobre «un rumor dañino y sin fundamento contra mi persona».

Según la expareja de Nicolás, que dice tener pruebas de audios y chats, el hijo de Petro llegó a recibir hasta 600 millones de pesos (unos 125.000 euros) del llamado 'Hombre Malboro' (Samuel Santander López Sierra), condenado por narcotráfico y conspiración, y extraditado durante veinte años. Hoy aspira a ser alcalde de un municipio del norte del país. También recibió otra cantidad de dinero del 'Turco' Hilsaca, un empresario del que se asegura tiene contactos no confirmados con el paramilitarismo.

Gustavo Petro ganó las elecciones bajo la promesa de llevar a Colombia a la paz total, luchar contra la corrupción y convertir el país en una potencia mundial de vida. Las dudas que se plantean ahora radican en si su compromiso es tan veraz que estaría dispuesto a entregar las cabezas de su hijo y de su hermano.

Además del grave problema familiar, Petro afrontó la pasada semana la primera criba de su Gobierno, destituyendo a los ministros de Educación, Deporte y Cultura.