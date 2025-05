Ampliar Un equipo forense intenta identificar restos de posibles desaparecidos en Antioquia. AFP

La paz no enterró la violencia en Colombia Un lustro después del acuerdo, los desplazados se cuentan por millares, los asesinatos de líderes sociales no han terminado, muchos guerrilleros que abandonaron las armas han perdido la vida y las masacres no cesan