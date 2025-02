La oposición de Venezuela pone fin al mandato de Juan Guaidó

T.NIEVA Sábado, 31 de diciembre 2022, 13:19 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

La opositora Asamblea Nacional de Venezuela ha puesto fin al mandato de Juan Guaidó como presidente de un 'gobierno interino' en el país, después de las recientes críticas recibidas por algunos de los partidos contrarios a Maduro por no haber alcanzado los objetivos previstos por quienes le auparon en 2019. El órgano ha dado así luz verde a la reforma del 'Estatuto que Rige la Transición', una norma firmada en septiembre de 2018 y con la que la oposición buscaba llenar el vacío de poder que, para ellos, quedaba en el país tras considerar fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro como presidente

La propuesta de fin de mandato de Guaidó, presentada por las formaciones políticas de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, ha recibido 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, recoge el diario 'El Nacional'. Entre los partidos contrarios a la medida se encuentran 16 de Julio, NUVIPA y Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó. Por su parte, Encuentro Ciudadano se ha abstenido en la votación.

«Pierde Venezuela y celebra la dictadura»

Tras su cese, Guaidó ha afirmado que con la decisión de la Asamblea Nacional «ha perdido el país» y «celebra la dictadura», asegurando que «hay una mayoría que ha tomado una decisión, no me pidan que la acompañe porque jamás entregaré un ápice a la dictadura. No es un tema de Juan Guaidó, este no es el Gobierno interino de Juan Guaidó», ha remachado.

En este sentido, ha recordado que «Maduro no acabó con la Presidencia encargada, no pudo. La dictadura es minoría y en Barinas quedó demostrado», ha agregado haciendo referencia a la victoria de la oposición en el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez hace un año.

División en la oposición

El jefe de la organización Encuentro Ciudadano, que se abstuvo en la votación, Héctor Cordero, ha lamentado que no se haya logrado un acuerdo «unitario» dando así «una pésima señal al país». «El pueblo pide unidad y le estamos dando división, el pueblo pide seguridad y apego a la Constitución y a las leyes y le hemos dado dudas; pide solución a sus problemas más difíciles de miseria, pobreza, necesidad y le damos una diatriba política esteril que no nos conduce a nada», ha reprochado al resto de miembros de la Asamblea Nacional.

Por su parte, Tomás Guanipa, diputado por Primero Justicia (que votó a favor de la disolución) ha sostenido que «la eliminación del gobierno interino no implica el reconocimiento de Nicolás Maduro», especificando que «más bien es un esfuerzo por recuperar la democracia en Venezuela mediante unas elecciones libres». «La verdad siempre va a prevalecer. No es verdad que si tú (Guaidó) dejas de ser presidente, estamos legitimando a Nicolás Maduro, él ya es ilegítimo porque es un dictador, porque se robó una elección. Por eso es que el mundo desconoció a Maduro, no porque tu seas presidente interino», ha explicado.

El diputado y coordinador nacional del partido Convergencia, Biagio Pilieri, ha reiterado su llamado a que prevalezca «el espíritu de la unidad en la legítima Asamblea Nacional» y que sus colegas parlamentarios entiendan que «los enemigos de la democracia no están en el parlamento, sino en el régimen de Maduro». «No puede ser que mientras nos podemos sentar en México con el régimen, aquí no lo hagamos. Entendemos que hasta este instante no hay consenso, por tanto, Convergencia y mi persona negamos el voto de la misma porque nada que pueda atentar contra el cambio político», ha dicho, haciendo referencia a la mesa de diálogo instaurada entre Gobierno y oposición en territorio mexicano.