Milei definido en doce frases locas

Javier Milei (Buenos Aires, 53 años) será a partir del 10 de diciembre el nuevo presidente de Argentina después de haber conseguido que los ciudadanos ... le tengan más miedo a este presente de pobreza e inflación que a un futuro de incertidumbre gobernados por un dirigente a quien apodan 'El Loco'. Milei, economista, ultralibertario, populista, hijo de un padre que le propinaba palizas y le humillaba constantemente, ha convertido la motosierra en el símbolo de la nueva Argentina. Con esa ruidosa herramienta promete recortar el gasto público, acabar con los subsidios y el Banco Central, limitar la sanidad y la educación públicas, y 'dolarizar' la economía de un país en ruina que a principios del siglo XX era uno de los destinos más prósperos del planeta. El miedo que muchos le tenían a Milei ha sido al final su aliado. «¿De qué riesgo me hablan? ¿De qué salto al vacío? Si nos estamos yendo al mismísimo infierno», clamó durante esta campaña electoral. Entre el infierno y el abismo, Argentina ha optado por Milei, por un antisistema al que también llaman el 'Trump de la Pampa'.

Catapultado por sus lemas rupturistas. Por sus frases incendiarias. «A los únicos que les va a ir mal con mi gobierno es a los políticos ladrones». En el arsenal del nuevo presidente argentino hay muchos fragmentos de sus discursos e intervenciones en medios de comunicación que han enganchado al desencantado pueblo argentino, harto de tantos años de peronismo y decadencia. He aquí diez de esas frases.

1 Manga de pelotudos

– «Y si les gusta la caridad, manga de pelotudos, pongan la guita del bolsillo de ustedes. Dejen de hacer caridad con el bolsillo ajeno, la reconcha de sus putas madres». Milei quiere acabar con las subvenciones estatales y con los subsidios. El dinero para quien trabaja.

2 Antidiarréicos

– «Si soy presidente, subiré el precio de los antidiarréicos porque van a estar todos los políticos cagados». Siempre carga contra lo que él denomina «casta», los «parásitos» de los partidos políticos.

3 Prefiero la mafia

– «Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite». Milei se autodefine como anarcocapitalista. Quiere destruir el Estado, que para él es el origen de todos los males.

4 Despertar leones

– «No vine a guiar corderos, sino a despertar leones». En su lucha por acabar con la élite política, Milei defiende «que se vayan todos» los dirigentes actuales, culpables del hundimiento de Argentina. Le gusta que le llamen 'El León'.

5 Otra mentira del socialismo

– «Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño?». Milei le tiene alergia a todo lo que se presenta como progresista. Incluso a los que alertan sobre el cambio climático. Niega que el ser humano sea el causante del calentamiento global, que es «otra mentira del socialismo».

6 El Papa y el maligno

– «El Papa es el representante del Maligno en la tierra». El vencedor de las elecciones argentinas es católico aunque empieza a arrimarse al judaísmo. Recurre a la Biblia para armar alguno de sus argumentos. Cree que Dios es, como él, un libertario y al actual Papa lo califica como «el imbécil que está en Roma».

7 ¡Viva la libertad, carajo!

– «No tengan miedo, den la batalla contra el zurdería, que se la vamos a ganar, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente; esto no es para tibios, ¡viva la libertad carajo!». Milei arremete contra la ideología de izquierda. El socialismo, dice, «es una máquina de generar pobreza».

8 Los órganos, un mercado más

– «La venta de órganos es un mercado más». Dentro de su catón libertario, Milei defiende la propiedad privada de su propio cuerpo. «Si yo quiero disponer de cualquier parte de mi organismo, ¿cuál es el problema? El Estado nos esclaviza».

9 Engañando a los alumnos

– «Cuando terminé de leer a Rothbard (economista de la escuela austríaca) dije: 'Durante más de veinte años estuve engañando a mis alumnos. Todo lo que enseñé sobre estructuras de mercado está mal. ¡Está mal!». Milei adoptó algunas de las ideas de Murray Rothbard. Considera, por ejemplo, que los monopolios son buenos si surgen de la acción de emprendedores y son nocivos si los promueve el Estado.

10 Soy un personaje de Puccini

– «Toma un personaje de Puccini, sácalo a la vida real y ese soy yo». Así se ve Milei, como el personaje de una ópera compuesta por Giacomo Puccini. Apasionado, excesivo y atractivo, sobre todo, para una camada de jóvenes argentinos que han devorado sus frases y acciones estrafalarias a través de la redes sociales.

11 «Los pesos valen menos que los excrementos»

Milei quiere «dinamitar» el Banco Central. Ante la desbocada inflación de las últimas dos décadas, embiste contra moneda argentina, el peso, al que tacha de «excremento ». «¡Nunca en pesos, nunca en pesos! (…) Tiene menos valor que el excremento, estos residuos ni siquiera se usan para hacer fertilizante», declaró al ser consultado sobre si era prudente administrar los ahorros con esa moneda.

12 «No me disculparé por tener pene»

Siempre provocador, prometió eliminar «el Ministerio de la Mujer». « En mi gobierno no habrá marxismo cultural. No me disculparé por tener pene. No tengo por qué avergonzarme de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes», manifestó en mayo de 2022. El nuevo presidente argentino también se pronunció contra el aborto, legal en Argentina desde 2020. «Cuando se parte de un principio moral equivocado, el resultado es repugnante: ¿Cómo se puede dar por sentado el derecho a matar a otros seres humanos?»