El líder de las bandas armadas de Haití reconoce estar sufriendo grandes pérdidas

Jimmy 'Barbecue' Cherizier, el líder de las bandas de Haití que han convertido el país en una pesadilla, ha reconocido este martes que ha sufrido ... grandes pérdidas entre sus filas durante los últimos días en el marco de las operaciones conjuntas de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).

«La Policía me invadió. He perdido 10 soldados. No puedo ocultar esa cifra. Son ellos los que esconden sus víctimas para no debilitar a la institución», afirma el antiguo agente convertido en poderoso jefe de los grupos armados en un vídeo publicado en redes sociales este martes. En otro se les escucha hablar de la pérdida de armas, en concreto un fusil Kalashnikov, además de llamar «fatra» (basura) al director general de la Policía haitiana. «No eres nada. No estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros», reta a las fuerzas del orden mientras se jacta de que no pueden atraparle.

El lunes las patrullas de la Policía y la misión multinacional se enfrentaron a Barbecue y 30 de sus hombres tras localizarlo a través de drones cerca de su cuartel general en Delmas 2 y 6. Los pandilleros se vieron obligados a retroceder y sufrieron bajas entre sus filas, según las autoridades, pero el líder consiguió huir a pesar de que algunos de los compinches no acataron sus órdenes.

«Rendíos ahora»

La Policía haitiana sostiene que estas operaciones conjuntas están teniendo éxito y están recuperando posiciones frente a las bandas en el entorno de Puerto Príncipe. A la par que aseguran que 'Barbecue' está acorralado y le piden que se entregue: «Rendíos ahora o enfrentaos a la fuerza que inevitablemente descenderá sobre vosotros más pronto que tarde». El pasado 19 de noviembre al menos 28 presuntos miembros de estos grupos pandilleros fueron abatidos tras un enfrentamiento con los agentes cuando trataban de conquistar una nueva zona de la capital.

Además de trabajar para garantizar la reapertura de las escuelas y la reanudación de las clases, la misión de las fuerzas de seguridad ha informado de que sigue llevando a cabo actuaciones que «se dirigen específicamente contra los jefes de las bandas responsables de aterrorizar a civiles inocentes»

Los agentes de policía keniatas, junto con agentes de Jamaica, Bahamas y Belice, forman parte de la misión internacional desplegada para ayudar a Haití a combatir las pandillas y restaurar el orden, después de que las bandas tomaran las calles de Puerto Príncipe. Los delincuentes controlan más del 80% de la ciudad y han obligado al cierre del aeropuerto, escuelas y otras infraestructuras.

Las actividades comerciales y educativas se encuentran paralizadas en el área metropolitana de la capital haitiana. La inseguridad en la zona ha obligado a las Naciones Unidas a suspender temporalmente la entrega de ayuda humanitaria ante la imposibilidad de acceder al puerto y al aeropuerto.

La ONU también ha reaccionado a esta escalada de la violencia de las pandillas con el inicio de la evacuación a su personal no esencial de Haití. La coordinadora humanitaria de la ONU en el país caribeño, Ulrika Richardson, ha anunciado que los primeros aviones han salido ya del país con destino Panamá. Entre los evacuados se encuentran una veintena de asesores en materia de seguridad y dos altos cargos, entre otros. La medida se anunció la semana pasada tras registrarse 150 muertos en apenas siete días. Pese al empeoramiento de la situación, las organizaciones de la ONU han dejado clara su intención de permanecer en sobre el terreno. De momento han logrado entregar miles de alimentos y asistencia médica y psicosocial a la población local a pesar de los crecientes riesgos.

4.900 muertos

La violencia en Haití ha dejado al menos 4.900 víctimas mortales en lo que va de año, según un informe de la ONU, mientras los heridos alcanzan los 2.060. Naciones Unidas ha alertado también de que este último episodio ha provocado que más de 40.000 personas abandonen sus hogares en Puerto Príncipe en un lapso de diez días, la peor ola de desplazamientos en dos años. Así, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cifra en 40.965 los exiliados forzosos entre el 11 y el 20 de noviembre, algunos por segunda o tercera vez. En total más de 700.000 ciudadanos han huido de sus hogares y se estima que más de cinco millones pasan hambre, la mitad de su población.

Ampliar Ciudadanos cargan sus pertenencias mientras huyen de su vecindario tras los ataques de pandillas. Reuters.

Los niños son los más vulnerables en esta situación. Los menores reclutados por grupos armados en el país han aumentado un 70% en el último año, según UNICEF. El dato pone en evidencia la desprotección de la infancia en la nación caribeña, donde prácticamente la mitad de los miembros de las bandas criminales son menores.

La escalada de violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y el colapso casi total de las infraestructuras y los servicios sociales esenciales dejan un escenario dramático para los niños. La coyuntura actual, en gran medida provocada por las bandas, es aprovechada por los pandilleros para reclutar a los menores ofreciéndoles una salida a la crisis. Aunque también se ven coaccionados con recompensas para sus familias o amenazados a su propia integridad.

Otra arma de las pandillas es la violencia sexual. Unos «horribles abusos sexuales» que se han incrementado, como denuncia Human Rights Watch. El objetivo es infundir miedo en territorios rivales, mediante la impune violación de niñas o mujeres.

Haití lleva sin celebrar elecciones democráticas desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moïse, a quien un grupo armado asesinó a sangre fría mientras dormía a principios de julio de 2021. Desde entonces el país no tiene jefe de Estado y vive una crisis política y social.