La imputación contra Alberto Fernández por maltratar a su exmujer asombra a Argentina

Alberto Fernández, que gobernó Argentina entre 2019 y 2023, se autoproclamó «el primer presidente feminista» y creó el Ministerio de la Mujer para fomentar la ... igualdad de género. El pasado 6 de agosto, su expareja, Fabiola Yáñez, presentó en el Consulado del país sudamericano en Madrid una denuncia contra él por malos tratos físicos y psicológicos. La exprimera dama aparece en varias fotografías con hematomas en el rostro y los brazos. Ante el juez se derrumbó en tres ocasiones, aseguró haber sido golpeada a menudo y obligada a abortar. Incluso, dice, recibió patadas en el estómago mientras estaba embarazada. Fernández lo niega, pero ha sido imputado por nueve delitos de «lesiones graves y abuso de poder». Ayer presentó su renuncia como presidente del Partido Justicialista (izquierda). La formación barajaba ya forzar su marcha para evitar cualquier atisbo de tolerancia hacia la violencia machista.

Argentina vive con estupor un escándalo que beneficia al ultraconservador Javier Milei. El actual presidente difundió este mensaje en X: «La hipocresía progresista. Fernández, campeón del feminismo, que golpea a su mujer».

Varias encuestas recogidas por el diario 'Clarín' reflejan el descrédito entre la ciudadanía de Fernández, ahora bajo la lupa de la Justicia argentina y, quizá, de la española, que puede declararse competente en este caso porque algunas de las llamadas telefónicas en las que el expresidente supuestamente amenazó a su expareja tuvieron como destino Madrid, donde ella vive en la actualidad con el hijo de ambos. «Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas (...) No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Venís golpeándome tres días seguidos». El relato de Fabiola Yáñez refleja una situación de terror dentro de las paredes de la residencia presidencial de Olivos, donde convivieron cuatro año y hay casi un centenar de personas de servicio. Aun así, se sintió sola: «Nadie me defendió».

Ni siquiera ella habló de lo que sucedía. El presunto maltrato ha salido a la luz por una carambola. La Justicia investigaba un supuesto caso de corrupción en la gestión de las prestaciones de la seguridad social cuando apareció como beneficiario de la trama el marido de la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero. Los investigadores se incautaron de su móvil. En el teléfono encontraron capturas de chats entre el presidente y Yáñez e imágenes en las que se veía a la primera dama con hematomas y lesiones. El juez se puso en contacto con Yáñez, que en un primer momento renunció a presentar una denuncia.

«No aguanto más»

Todo cambió cuando el día 4 de agosto 'Clarín' publicó una información sobre la presunta violencia doméstica del expresidente. Yáñez puso entonces fin a su silencio. «No aguanto más». La periodista y actriz de 43 años llevaba tiempo en Madrid con su hijo, Francisco, de dos años. Decidió declarar ante el juez. Le relató el «terrorismo psicológico» sufrido, el acoso telefónico, las bofetadas, los desprecios e incluso que Fernández le había amenazado varias veces con quitarse la vida. El magistrado prohibió de inmediato la salida del país al expresidente, que sigue negando todo lo dicho por Yáñez.

Y ha dicho mucho. Fernández y ella se comprometieron en 2016 en París. Enseguida se quedó embarazada. «Mi alegría fue inmensa, hasta que se lo conté a él. En ese momento, apareció su desprecio y rechazo. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto. Dejó de hablarme. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar. Él me decía: 'Hay que resolverlo, tenés que abortar'». La exprimera dama describe su angustia, el acoso. «Tenía que responder a sus mensajes cada tres minutos». Se aisló. Se alejó de sus amistades mientras, dice, recibía en su teléfono fotografías que le enviaban las supuestas amantes de su pareja.

Asegura, además, que Fernández la acusó de provocar su hundimiento político por culpa de las imágenes de una fiesta de cumpleaños en la residencia presidencia en plena pandemia, cuando estaban prohibidas las reuniones. El expresidente le achacó su derrota electoral en 2023 ante Milei. Yáñez decidió después trasladarse a Madrid, donde recibe una pensión abonada por el político argentino. Fernández, que tiene 65 años, dice ahora que está siendo extorsionado, que la exprimera dama le reclama tres millones de euros y que alguien la animó a presentar la denuncia. Argentina asiste a su descrédito y Milei disfruta en las redes: «Recapitulemos. 1 Corrupción. 2 Violencia de género. 3 Infidelidad».