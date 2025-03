El hijo de Petro destapa el mayor caso de corrupción en Colombia

Dagoberto Escorcia Viernes, 4 de agosto 2023, 13:42 Comenta Compartir

Colombia en su esencia. Las alegrías duran poco y siempre hay un mar de fondo que corta la respiración del país. Cualquier ciudadano nada vestido de sospechoso, y a eso no escapa ni el propio presidente de la República, Gustavo Petro, al que su propio hijo, Nicolás, a cuatro días de cumplir su primer año de mandato, ha colocado bajo una tormenta, que ya está siendo calificada por los grupos opositores como el mayor escándalo de corrupción surgido en el país. «Si todo lo que ha dicho mi hijo es verdad este presidente se tendría que ir al día de hoy» declaró el mandatario, golpeado duramente por las últimas revelaciones de Nicolás.

«Yo no soy Uribe ni Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones, yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas», añadió el primer presidente de izquierda elegido en Colombia.

El 29 de julio, Nicolás Petro Burgos, 37 años, hijo del primer matrimonio del presidente de Colombia, fue capturado por la Fiscalía junto a su exesposa, Daysuris Vázquez, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El 3 de agosto se produjo un cambio en la estrategia de Nicolás Petro. Según el fiscal que ahora lleva la investigación, el hijo del presidente reconoció haber recibido dinero de un narcotraficante y de sujetos de dudosa reputación, y que parte del mismo fue a parar a la campaña presidencial de su padre.

La denuncia de la exmujer

La investigación inicialmente fue abierta el pasado mes de marzo por el fiscal Francisco Barbosa, claro opositor a Gustavo Petro, y después de que la exesposa de Nicolás encendiera el ventilador denunciando en una entrevista las irregularidades cometidas por el hijo del presidente, y dejando su teléfono móvil a disposición de la Policía, y en el que se encontraban conversaciones y chats importantes.

Day Vázquez manifestó a la revista 'Semana' que su exmarido utilizó el nombre de su padre para recibir cuantiosas cantidades de dinero que, en principio, tenían como destino apoyar la campaña presidencial de su padre. Vázquez matizó entonces que Nicolás hizo todo a espaldas de su padre y que, además, se quedaba con los dineros.

Nicolás Petro, en un cambio de estrategia para evitar ir a la cárcel que llevó a su anterior abogado a renunciar a su defensa, y también con el fin de obtener algún beneficio judicial, afirmó que a la campaña presidencial de su padre entró dinero ilegal. «Mi hijo ya verá, pero lo único que le puedo recomendar, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás», añadió Gustavo Petro que negó saber que en su campaña había entrado dinero ilegal y que su hijo asegurara ante el juez semejante acusación.

Ampliar El presidente ha asegurado que seguirá en el cargo hasta 2026 durante un acto a favor de la regeneración agraria en un municipio colombiano. EFE

«No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca. Claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia». Petro aseguró que nunca había solicitado a sus hijos e hijas que delinquieran ni para ganar ni para financiar campañas «ni para nada que tenga que ver con eso».

La oposición exige respuestas

No obstante, Petro, que por la mañana había participado en la posesión del Comité Nacional de Participación que activará la presencia ciudadana durante los 180 días que durará el cese al fuego bilateral con el ELN, sostuvo que «este Gobierno se acaba de acuerdo con el mandato popular. No hay nadie que pueda acabar con este Gobierno si no es el pueblo mismo. No nos vamos hasta el año 2026».

La oposición ha reaccionado en pleno contra el presidente exigiéndole respuestas a las supuestas irregularidades señaladas por su hijo. En este sentido, el senador Jota Pe Hernández denunció al presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: «Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue y que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel», escribió en su red social.

De momento, y a la espera del desarrollo de una nueva sesión de declaraciones de este viernes, Nicolás Petro había conseguido no ser encarcelado y sí, en cambio, permanecer en prisión domiciliaria.

