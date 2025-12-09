HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Orlando fue detenido por la Policía hondureña en 2022 y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. EFE

La Fiscalía de Honduras ordena detener al expresidente Orlando tras su indulto por Trump

El departamento, que se declara harto de «los tentáculos de la corrupción», reactiva una antigua causa por lavado de dinero y fraude, y pedirá la extradición del exmandatario si se refugia en EE UU

M. Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ha ordenado la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado la semana pasada por Donald Trump, ... pese a las imputaciones existentes en su contra por facilitar el contrabando de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. El departamento emitió una circular internacional para capturar al exdirigente durante la noche del lunes tras considerar que «los tentáculos de la corrupción» y las «redes criminales» han «marcado profundamente la vida de nuestro país», según un mensaje del propio Zelaya en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  6. 6 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fiscalía de Honduras ordena detener al expresidente Orlando tras su indulto por Trump

La Fiscalía de Honduras ordena detener al expresidente Orlando tras su indulto por Trump