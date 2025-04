La esposa de Bolsonaro da el salto a la política

Si el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no puede ejercer la política por las investigaciones que lo persiguen, su esposa ocupará su lugar. Eso es ... lo que pretende la exprimera dama, Michelle de Paula Firmo, que por ahora ha confirmado su ingreso en el Partido Liberal (PL), la formación del líder ultraderechista, como jefa de los programas relacionados con la mujer.

La entrada de la mujer de Bolsonaro en política se intuía en Brasil desde que, en enero, regresó al país tras su estancia en Estados Unidos, donde viajó con su marido a finales de diciembre, justo dos días antes de que acabara el periodo bolsonarista y se iniciaran las revueltas en Brasilia. Él sigue allí, en Florida. Michelle era el as bajo la manga que se guardaba el expresidente para conseguir el apoyo femenino y los cristianos para la ultraderecha. «Contará con la estructura del partido, va a recorrer el país y promover encuentros de mujeres», ha explicado el jefe de la formación, Valdemar Costa Neto.

Y mientras Michelle da el salto a la política, y su esposo sigue en Miami, ya son más de 800 las personas encausadas por los actos golpistas registrados el 8 de enero en Brasil, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia. Las autoridades han emitido este jueves denuncia contra otros 137 ciudadanos que fueron arrestados dentro del Palacio de Planalto, la sede del Gobierno. Del total de 835 personas implicadas en los sucesos, 645 han sido acusadas como incitadoras -por su participación indirecta- y 189 como responsables de actos de invasión y vandalismo.

Posible vuelta

Entre la larga lista de investigados también está Bolsonaro que, autoproclamado «el único líder nacional de la derecha», ha sorprendido con el reciente anuncio de su posible regreso a Brasil. Por ahora, ha solicitado una visa de turista para extender su estancia en Estados Unidos seis meses más. El expresidente ha reconocido que, a su vuelta, podría ser arrestado ya que existen siete investigaciones en su contra. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha confirmado que será incluido en un juicio por haber incitado a los asaltantes con sus denuncias de fraude electoral -tras perder los comicios frente a Lula da Silva- a través de las redes sociales. En su despedida antes de poner rumbo a EE UU ofreció un discurso contra el sistema de votación.

La estrategia de defensa de Bolsonaro, que se ha querido alejar de sus simpatizantes y ha pedido que se haga justicia con los autores de la violenta protesta, pasa por mostrarse abierto a enfrentar cualquier tipo de investigación. El líder ultraderechista ya se ha declarado inocente, y como argumento ha apuntado que no estaba en el país cuando ocurrieron los hechos. También ha intentado rebajar la magnitud del asalto al decir que no fue un intento de golpe de Estado porque no recibió el apoyo de las fuerzas militares. En la misma línea, y para eludir otro juicio, Bolsonaro ha admitido por primera vez su fracaso en la contienda electoral de 2022, en la que Lula venció con un margen muy estrecho (casi el 2%).

Sin embargo, la Justicia brasileña ha asegurado que el nombre de Bolsonaro continuará dentro del proceso abierto por difamación del sistema electoral en Brasil. En julio, el expresidente ya insinuó una supuesta vulnerabilidad de los comicios electrónicos y el propio tribunal encontró en casa de uno de los entonces ministros, Anderson Torres, un borrador -sin firma- de un decreto para revertir el resultado de las urnas.