HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, a su llegada a Oslo. EFE

El enigma Machado: ¿Está ya la opositora venezolana en Oslo para recibir el Nobel de la Paz?

Su familia, dirigentes de su partido y miles de compatriotas confían en que María Corina haya burlado la vigilancia del régimen chavista y asista a la ceremonia en un potente desafío a Maduro

Miguel Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

Venezuela vive entre la expectación, la esperanza y el temor la víspera de la entrega del Nobel de la Paz en Oslo a María Corina ... Machado, la jefa de la oposición al régimen chavista. El galardón se entregará este miércoles, 10 de diciembre, y muy pocos son capaces de predecir si su desrinataria habrá podido salir de la clandestinidad, burlar la vigilancia de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro y viajar a Noruega, donde le espera su familia, parte del aparato político de su partido, Vente Venezuela, y numerosos compatriotas, que han viajado desde diferentes puntos de Europa para celebrar uno de los hitos más importantes de la historia reciente del país caribeño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  10. 10 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El enigma Machado: ¿Está ya la opositora venezolana en Oslo para recibir el Nobel de la Paz?

El enigma Machado: ¿Está ya la opositora venezolana en Oslo para recibir el Nobel de la Paz?