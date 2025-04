Las elecciones de Daniel Ortega

dagoberto escorcia Domingo, 7 de noviembre 2021, 00:11 | Actualizado 00:16h. Comenta Compartir

El exguerrillero Daniel Ortega, uno de los líderes que acabó con la dictadura de los Somoza bajo la consigna de la liberación de Nicaragua, ha vuelto a ganar las elecciones a la presidencia del país. Podría ser un titular para la noche de este domingo sin riesgo a equivocarse. Los comicios nicaragüenses se celebran hoy, pero no hay duda de quién será el vencedor. Son las elecciones de Don Palomo: yo me las guiso y yo me las como. No hay previsiones de sorpresa, y menos de que suceda un milagro.

Esta crónica está escrita un día antes de la llamada a las urnas, pero podía haber sido narrada unos meses o un año atrás. En la lista de candidatos a presidir el país figuran seis nombres, pero el de Daniel Ortega es señalado como el indiscutible vencedor. Sus auténticos rivales, los grandes opositores a la dictadura, están en prisión (es el caso de 39 críticos e independientes) o exiliados. Ortega los encarceló y no le bastó con meterlos en la cárcel. A su maniobra añadió que los jueces paralizaran los juicios hasta nueva orden.

Los magistrados han argumentado que sufren «sobrecarga laboral» y «motivos de fuerza mayor» para suspender los procesos. Los opositores detenidos están acusados de presuntos delitos de conspiración y de lavado de dinero. Pero también podrían estar encausados por delitos de odio, ley que contempla ser simplemente rival del régimen. O bien por ciberdelitos, que significa mantener un control sobre las redes sociales y, al mismo tiempo, son considerados agentes extranjeros.

Candidatos de paja

En la lista de candidatos solo hay cinco más y, además, supuestamente los ha fabricado el propio Ortega, esto es, serían hombres de paja a nivel político. Nadie los conoce, no han hecho apenas campaña y tampoco son representantes de la verdadera oposición que está en prisión. Todo un chiste de una democracia entre comillas o de una dictadura con letras mayúsculas. Los títeres o los que en Nicaragua se llaman 'zancudos' son : Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorio (Camino Cristiano Nicaragüense), Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República) y Mauricio Orúe (Partido Liberal Independiente).

Ya antes de la votación se sabe que Ortega, su mujer, Rosario Murillo, y sus hijos, seguirán mandando en Nicaragua. Catorce años consecutivos en el poder, sin contar los diez que gobernó en la época en que iba vestido de revolucionario en los años ochenta. En prisión están Juan Sebastián Chamorro, Cristina Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Félix Madariaga, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granero, José Pallais, Tamara Dávila, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vázquez, entre otros candidatos, profesionales e independientes. Podrían estar encerrados durante tres años, que no se tomarían en cuenta en caso de resultar culpables y sentenciados a prisión.

No hay esperanza alguna en que la situación política cambie en el país centroamericano. Hay miedo. Las elecciones son consideradas un auténtico fraude, precisamente porque Ortega se ha encargado de silenciar y atemorizar a los posibles adversarios. Solo la Iglesia Católica parece tener, en los últimos tiempos, una voz opositora que el propio presidente ya está intentando reprimir. Pero son también muchas las voces que llaman a ignorar estas elecciones. El «no» a votar es la consigna, la señal de protesta más importante ante unos comicios en los que no se va a cumplir el menor ejercicio democrático. «No son unas elecciones, sino la ratificación del poder», ha declarado en una entrevista reciente la escritora y exiliada nicaragüense Gioconda Belli. Nadie cree que los electores puedan corregir el rumbo de uno de los países más importantes de Centroamérica con sus casi 6,6 millones de habitantes.

La represión de 2018

Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, está al frente del Ejecutivo desde 2007. Su política ha sido la de reprimir a la población, arrestar y empujar al exilio a todo el que se pone en su contra, incluso a antiguos colegas sandinistas. Ha detenido a opositores, pero también a periodistas, empresarios y activistas. En 2018, cuando el pueblo nicaragüense fue capaz de levantarse contra el régimen, Ortega acabó con las protestas de forma violenta: su Policía mató a más de 300 personas. Hoy en día tiene el control de la Justicia, también de las fuerzas del orden y del Ejército, y a la prensa amordazada.

La situación, sin embargo, no parece inquietar mucho a la comunidad internacional. Estados Unidos anuncia que responderá a la farsa electoral con más presión sobre el Gobierno de Ortega, pero nada de esto preocupa a uno de los hombres en los que el mundo llegó a creer fielmente cuando encabezó su lucha contra el régimen dictatorial de los Somoza. Tampoco preocupa al presidente centroamericano que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el pasado miércoles el proyecto de la Ley Renacer, en la que se propone monitorear los abusos contra los derechos humanos cometidos desde el estallido social de abril de 2018.

En el mismo proyecto también se impele a la Administración de Joe Biden examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA), y emitir sanciones contra el Gobierno de Ortega. Mientras se espera una reacción internacional, más de 3.000 nicaragüenses han pedido este año asilo en México. Huir del país del dictador parece la única solución.

EE UU, dispuesto a agravar las sanciones El Gobierno estadounidense considera que «se avecina una dictadura» y está dispuesto a endurecer las sanciones que pesan contra Nicaragua tras las elecciones. EE UU acusa a Daniel Ortega de ilegalizar a la oposición, detener a candidatos rivales, periodistas, líderes sociales e incluso antiguos aliados sandinistas. Las sanciones recaerían sobre «personas e instituciones» concretas que apoyan el Ejecutivo del presidente centroamericano. Mientras, hasta 9.500 solicitudes para refugiarse en Costa Rica tramitan ya mensualmente los nicaragüenses ante las autoridades de este país. Antes de iniciarse el proceso electoral rondaban el millar. El Gobierno costarricense cree que los comicios pueden aumentar de modo sensible la migración y pide a la comunidad internacional que articule una «respuesta inteligente» para devolver la democracia a Nicaragua.