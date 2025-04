Colombia afronta su gran desafío

dagoberto escorcia Domingo, 22 de mayo 2022, 00:28 Comenta Compartir

Con la herida abierta como sobrevive, con una democracia debilitada por la corrupción política y la violencia, ensangrentada por el narcotráfico, amenazada de muerte por el paramilitarismo y grupos guerrilleros, Colombia afronta el próximo domingo 29 de mayo unas elecciones presidenciales en las que más de 38 millones de ciudadanos están citados a las urnas para decidir si apuestan por la esperanza de un cambio auténtico o mantener el país en la misma dinámica de los últimos años.

El desafío es enorme y solo dos candidatos son declarados favoritos en las encuestas: Gustavo Petro y Federico 'Fico' Gutiérrez. El primero, 62 años, exalcalde de Bogotá, significaría la primera experiencia de Colombia de ser gobernada por un dirigente de izquierda que proviene de sectores populares. El segundo, 47 años, exalcalde de Medellín, la ciudad colombiana más próspera, representa el continuismo de las maquinarias políticas que llevan décadas mandando en el país. O cambio o continuismo. Izquierda o derecha. Esa es la cuestión.

En una nación caliente como Colombia, la campaña electoral ha estado tensionada no solo por las nefastas decisiones del gobierno de Iván Duque que han debilitado la democracia, sino también por las descalificaciones personales, las noticias falsas, amenazas de atentados a candidatos e incluso rumores y peticiones de aplazamiento de las elecciones. «Para el colombiano esta es una pelea entre continuismo y cambio», señala el profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, Alfredo Sabbagh. «Es un combate entre derecha e izquierda, uribismo y todo lo demás. No importan las propuestas, importa derrotar al otro». Sabbagh alega que parte de culpa de una campaña electoral sin propuestas concretas la tiene el Gobierno de Iván Duque: «Ha sido tan malo que una parte de los electores piensa que cualquiera que gane será mejor».

Los dos candidatos con mayores opciones de dirigir el país en los próximos cuatro años basan sus consignas en reformar al país de distinta manera. Gustavo Petro ha vuelto con más fuerza a la lucha por la presidencia después de haber sido derrotado en segunda vuelta hace cuatro años por Iván Duque. Sus rivales han pretendido debilitarlo pregonando que con él Colombia sería una nueva Venezuela. «Petro es un riesgo y un peligro para la democracia. Tiene un discurso de odio y lucha de clases. Yo soy todo lo contrario a Petro», ha dicho 'Fico' Gutiérrez.

Petro, líder del Pacto Histórico, pregona un cambio por la vida, por una Colombia humana, con justicia social y en paz. Se ha visto obligado a moderar su discurso para captar partidos de centro en su intento de contrarrestar el discurso que lo asocia a un candidato próximo al castro-chavismo y presidente que expropiaría empresas privadas. «El país necesita mucho diálogo social, está en guerra, está polarizado. No he querido encerrarme en una especie de secta purista. Hoy no es una salida para Colombia», sostiene este economista que en su adolescencia tuvo un pasado en el extinto grupo guerrillero del M-19. Líder fundador del movimiento político Colombia Humana, Petro siempre ha sostenido que el país está dividido en dos: «Unos queremos dejar la guerra atrás y otros quieren hacer trizas la paz».

La ponderación de su discurso lo ha llevado a liderar todas las encuestas y a ser el máximo candidato para presidir el país. En todas sus apariciones ha dado la imagen de un gran estadista, lo que ha disminuido su nivel negativo. Su gran preocupación es que el uribismo acepte los resultados del 29 de mayo: «Desde mis 30 años sé lo que son unas elecciones en Colombia. El poder que se desencadena a partir de los dineros sucios, la capacidad que tienen algunos para comprar el voto con dineros de la corrupción y el narcotráfico. Y están ya por centenares de millones de dólares jugando en las calles de Colombia», declaró en una reciente entrevista a la revista 'Semana'.

'Fico' Gutiérrez ha explotado la imagen de un ciudadano común y corriente, que creció en un barrio de clase media, que estudió la carrera de ingeniería, y que ha progresado en política sin pertenecer a ningún partido. Gutiérrez alcanzó la alcaldía de Medellín gracias a una campaña lanzada por las firmas de ciudadanos. Y ahora se ha convertido en aspirante a la presidencia por la misma vía. Su alianza con otros cuatro ex alcaldes de diferentes regiones del país acabó dándole el liderazgo en la coalición Equipo Colombia en la consulta del pasado mes de marzo. Hoy explota el lema de «'Fico', el presidente de la gente». Y entre sus mensajes para captar el electorado habla de una transformación del país: «Necesitamos generar un cambio, pero para mejorar». Y en el mismo lanza un ataque a Gustavo Petro: «No un cambio que signifique un salto al vacío sin paracaídas, como ya ocurrió en otros países de la región».

'Fico' niega ser el representante del continuismo, dice que luchará contra la corrupción, que potenciará el crecimiento económico, reducirá las desigualdades de una Colombia que aparece en segundo lugar después de Brasil como el país de América Latina con mayor desigualdad. Y eso sí, lo que más lo asocia al uribismo. Fortalecimiento de la seguridad construyendo más cárceles.

«El país necesita refrescar su frágil democracia, monopolizada por una clase política arraigada al poder y que en algunos casos es acusada de corrupta, al mismo tiempo que aliada a las mafias del narco y del paramilitarismo», manifiesta el abogado Óscar González. «A esa Colombia que persigue un verdadero cambio le hará falta emplear todas sus capacidades, desde explotar la creatividad y la inteligencia como también estar dispuesta a muchos sacrificios porque no existe un método o un camino ideal para derrotar a la oligarquía, a una derecha que no le importará apelar a cualquier medio para mantenerse en el poder», añade el ex contralor de Bogotá entre el 2004 y 2007, en conversación telefónica con este diario.

En esa batalla que se antoja durísima será esencial el voto ciudadano, el apoyo popular a la candidatura que pregona darle un vuelco a la política del país. «Yo votaré por Petro porque representa la esperanza de un cambio para un país que se apropió una élite corrupta», sostiene el ingeniero Javier Quintero. «Hay que votar por Petro porque sus propuestas económicas están enfocadas a reducir las brechas de la desigualdad en lo económico, en la educación, en garantías para las minorías en seguridad. No hay que votar a 'Fico', porque aunque suene trillado, representa el continuismo de la misma élite y sus políticas de exclusión hacia las mayorías», añade Quintero.

«El discurso populista de imaginar a una Colombia con Petro convertida en una nueva Venezuela ha dado el resultado contrario. No ha evitado que la izquierda se aparte de ese esquema de polarización de partidos, presentando una alternativa de cambio, no de ideas políticas, sino de partidos de gobierno. La decisión no es por ideología, es por el cambio de discurso tendiente a conquistar al elector cansado del discurso guerrerista de los partidos de derecha», comenta el abogado Ricarte González.

Gustavo Petro perdió en segunda vuelta las últimas elecciones con Iván Duque, el presidente que deja el país debilitado democráticamente y con muchos deberes por hacer. Hoy en día todas las encuestas sin excepción muestran a Petro con una ventaja considerable (40%) sobre su máximo adversario (21,40%). Los otros candidatos están prácticamente descartados: Rodolfo Hernández (10,90%), Sergio Fajardo (6,06%) e Ingrid Betancourt (0,88%).

Marzo, el mes más violento de la campaña electoral Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha revelado, a una semana de las elecciones en Colombia, que la violencia político-electoral ha aumentado. Desde que se inició la campaña electoral, el 13 de marzo de 2021, hasta el pasado 13 de mayo se habían contabilizado 179 hechos violentos, con 222 víctimas, 193 amenazas y 29 homicidios. El mes de marzo con 39 víctimas es el que mayores actos de violencia ha registrado. Tres ex alcaldes fueron asesinados. La candidata a vicepresidenta por Pacto Histórico, Francia Márquez, recibió tres panfletos amenazándola de muerte. El alcalde de una población de Nariño, en el centro de Colombia, fue secuestrado, y dos funcionarios de otras poblaciones fueron asesinados. De las 222 víctimas contabilizadas, un 41% fueron funcionarios públicos: 24 concejales, 22 alcaldes, 14 diputados, 13 senadores, 8 gobernadores, 4 representantes de la Cámara y 3 ediles. Según el mismo informe, el segundo perfil más victimizado es el de candidatos a la Cámara con 21 casos, seguido de miembros de partidos políticos (14) y periodistas (14). Pares informa que no ha contabilizado los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, ni tampoco los asociados a los paros armados del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo. La pregunta es quién o quiénes son los amenazadores. Pares observa que en el 68% de los casos no son identificables, y en el 32% aparece como presunto agente perpetrador, el grupo Águilas Negras, con amenazas en la capital de Colombia y en el Cauca, y la mayoría de destinatarios pertenecen a la coalición Pacto Histórico, que lidera Gustavo Petro, máximo candidato a ganar las elecciones. Según el mismo informe, en Colombia la violencia electoral «es un mecanismo más» de la campaña.

