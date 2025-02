Bolsonaro vuelve a Brasil para liderar la ultraderecha

Después de tres meses en Estados Unidos, y tras varios anuncios de regreso fallidos, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha vuelto este jueves a su país. Sin embargo, su llegada está empañada por la polémica, más de una decena de investigaciones avanzan en su ... contra, la más reciente es sobre un tercer grupo de joyas que habrían entrado de manera irregular al territorio brasileño.

Al llegar a la sede central del Partido Liberal (PL), Bolsonaro ha emitido su primer discurso después de un largo período alejado de la política. «Vamos a hacer que ese personal que por ahora, y por poco tiempo, está en el poder, no pueda hacer lo que se le antoje con nuestra nación», ha declarado. Respaldado por su esposa Michelle, el presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto, y el exministro Braga Netto; el exmandatario ha afirmado que «la derecha se aglutina cada vez más y no puede haber colaboración» con el actual jefe de Gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque antes de su viaje, en Florida, en EE UU, había señalado que no lideraría la oposición.

La expectativa de la derecha es que Bolsonaro actúe como la principal fuerza electoral de cara a los comicios municipales de 2024 y las generales, dos años después. De hecho, la próxima semana, el conservador asumirá la presidencia honoraria del partido, que es mayoritaria en la Cámara de Diputados, con 99 de 513, y es segunda fuerza en el Senado.

La idea de una gran ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Brasilia con miles de simpatizantes y un traslado a la sede del partido en un vehículo descapotable ha sido frustrada por el fuerte dispositivo de seguridad que se desplegó. El expresidente ha tenido que salir por la parte trasera de la terminal, en donde sólo ha podido saludar desde una ventana. Esta llegada fue criticada por los parlamentarios, que han asegurado que le dieron un trato de «convicto».

Ampliar Simpatizantes del expresidende de Brasil Jair Bolsonaro celebran su regreso al país EFE

Ahora que está en territorio brasileño, deberá responder a los procesos judiciales en los que está involucrado. Diez en la Justicia ordinaria y otros cinco en la Corte Suprema. La Policía Federal ya ha citado al exmandatario el 5 de abril para declarar sobre el caso de las joyas regaladas por Arabia Saudí, que recibió y guardó sin haberlas reportado cuando aún era presidente. También tendrá que enfrentar una serie de demandas, entre las que están las del máximo Tribunal y el organismo electoral.

En caso de ser condenado, Bolsonaro podría quedar «inelegible» por ocho años, lo que impediría que se presente a la contienda electoral para la presidencia en 2026. Frente a su posible carta bajo la manga, que era lanzar a su esposa a la política, el ultraderechista ha recalcado que por ahora ha sido descartada. «No se lo prohibiré, ella me hablará. Pero ella no tiene ese interés. La señora Michelle Bolsonaro no tiene experiencia», subrayó.

Durante su estancia en EE UU, a donde viajó el 30 de diciembre, dos días antes de acabar su mandato para eludir el acto de nombramiento de su sucesor, fue responsabilizado de orquestar el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia, estuvo ingresado en el hospital y participó en eventos conservadores junto al expresidente estadounidense Donald Trump.