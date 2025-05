Bolsonaro planea presentarse a futuras elecciones en pleno juicio para inhabilitarlo

Johana Gil Viernes, 23 de junio 2023, 23:04 Comenta Compartir

Un día después del comienzo del juicio que podría inhabilitar políticamente al anterior presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante ocho años por haber arremetido contra ... el sistema electoral del país, el exmandatario ha asegurado que planea presentarse a las elecciones municipales de 2024 y que «disputará alguna cosa en 2026», cuando están previstos los comicios presidenciales. «Quiero continuar con mi derecho y no hay nada que me lo pueda quitar, si no es un crimen», ha enfatizado el ultraderechista.

El expresidente ha cerrado así un periodo de incertidumbre sobre su regreso al poder. Incluso se barajó la posibilidad de que su esposa, Michelle, fuera candidata a la presidencia. Antes de volver en marzo a Brasil tras su autoexilio en EE UU, Bolsonaro ha aclarado que no «lideraría la oposición». Pero su discurso cambió una vez pisó suelo brasileño. Noticia Relacionada Bolsonaro dice que su procesamiento es «politiquero» y «malintencionado» Bolsonaro, que tilda su enjuiciamiento de «malintencionado», también ha asegurado que con este proceso judicial, el TSE quiere crear un precedente a su costa. «Está haciendo algo más que cancelar el mandato, cancelar en origen, me están queriendo inhabilitar en origen», ha dicho, a la vez que ha pedido poder declarar ante el tribunal una vez emitan sus votos. En ese sentido, ha dicho que espera poder tener una audiencia con el juez Raul Araújo Filho, primero en votar tras el relator, Benedito Gonçalves. «Raul es conocido por ser un jurista bastante apegado a la ley. A pesar de estar en un tribunal político electoral, hay una posibilidad de pedir una vista», ha confiado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión