Brasil confirma el descenso de los bloqueos tras las llamadas a la calma de Bolsonaro

Las carreteras de Brasil aún permanecían bloqueadas este jueves por los miles de seguidores del actual presidente, Jair Bolsonaro, que se echaron a las calles el lunes para protestar contra la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Tras varios días de bloqueos y tensión en las principales vías del país, el mandatario ultraderechista ha dicho basta. «Liberen las carreteras y respeten el derecho de ir y venir», pidió anoche Bolsonaro en un vídeo divulgado en sus redes sociales, donde destacó que el movimiento que le respalda no puede «perder su legitimidad».

Desde el mensaje de Bolsonaro, se ha podido apreciar una disminución de los bloqueos de los camioneros. El ministro de Justicia, Anderson Torres, señaló en Twitter que esta mañana se registraban 158 bloqueos y que el número «viene disminuyendo». La Policía Federal de Carreteras informó, por su parte, que 834 bloqueos, entre parciales y totales, fueron controlados en todo el país desde el comienzo de las manifestaciones en la noche del último domingo y que el número de Estados afectados bajó de quince a doce.

El presidente, que aún no ha dado declaraciones sobre la victoria de Lula, se mostró no obstante a favor de las protestas. En ese sentido, afirmó que «otras manifestaciones que está habiendo en todo Brasil, en las plazas, son parte del juego democrático». En ellas, sus simpatizantes exigen una «intervención militar» para impedir la investidura del líder izquierdista. «Mientras el enemigo no sea derrotado no saldremos de aquí. Mientras no alcancemos la victoria, no nos soltaremos las manos», señalaban decenas de personas en una de las movilizaciones, frente a las puertas de una de las sedes del Ejército en la zona sur de Sao Paulo, que piden entre oraciones y bajo el saludo nazi que las Fuerzas Armadas tomen parte.

Un carro atropelló deliberadamente a un grupo de manifestantes en Brasil.



Mientras, un episodio violento ha marcado las protestas. Ayer, un conductor atropelló con su vehículo a un grupo de manifestantes en la carretera Washington Luís de la ciudad de Mirassol, en Sao Paulo. En un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales se ve cómo el coche avanza sin aparente intención de frenar y arremetiendo contra los protestantes que le bloqueaban el paso en la vía. Por el momento no se han dado víctimas mortales, pero hay al menos diez heridos. Los hechos están bajo investigación, según recoge el diario 'O'Globo'.