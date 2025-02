Arévalo denuncia la presencia de cámaras y micrófonos ocultos en el despacho presidencial

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha revelado este jueves que tras un registro de su nuevo despacho se han encontrado dispositivos de vídeo y ... audio en su oficina, si bien no ha dado detalles sobre el supuesto objetivo de la colocación de los mismos. El mandatario, que tomó posesión el pasado día 14 tras varios intentos del Congreso y la Fiscalía para frenar su investidura, ha indicado que las autoridades ya están llevando a cabo medidas similares en otras oficinas de miembros de su equipo y dependencias del Estado después de que la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, alertara del hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos oficiales.

«Hemos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos eran viejos y otros eran nuevos», ha explicado Arévalo durante una rueda de prensa. No obstante, se desconoce por el momento más detalles sobre la colocación de los dispositivos en cuestión, según informaciones recogidas por el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

Estas redadas han tenido lugar poco después de que el presidente asumiera finalmente su cargo el 14 de enero en plena crisis política tras las medidas impuestas por la Fiscalía del país contra su partido, el Movimiento Semilla, que centró su campaña en mensajes contra la corrupción y la recuperación de la democracia en un país en el que durante años el sistema tradicional de partidos ha hecho uso de las instituciones en beneficio de los intereses particulares de políticos, empresarios, militares e incluso miembros del crimen organizado.

Citación a la fiscal general

Arévalo, asimismo, ha citado de nuevo a la fiscal general del país, Consuelo Porras, después de que ésta rechazara una invitación previa, si bien esta vez el mandatario le ha emplazado a acudir al Consejo de Ministros, encuentro al que está obligada a acudir, citando las leyes guatemaltecas. «La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del Ministerio Público y no por la fiscal (...) De fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial», ha explicado.

El mandatario ha agregado en una rueda de prensa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece «que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes». Además, se ha negado a opinar sobre la ausencia de Porras, indicando que el pueblo de Guatemala sacará sus conclusiones.