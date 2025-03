Amenazas a los compradores franceses de vino a granel

Un día después de la protesta en la frontera, el Sindicato de Viticultores del Aude (SAV) envió una carta amenazante a los compradores de vino ... franceses. En ella les exigía «el cese total de compras de vino procedente de otras regiones o países extranjeros» hasta que los caldos elaborados en el departamento sean comprados a un precio rentable. «Mientras no lo hagan, vamos a bloquear toda compra de fuera para demostrar nuestra voluntad y nuestra fuerza», advierte Fréderic Rouanet, presidente de la central.

Las amenazas de los viticultores no han gustado a los responsables de las empresas vinícolas francesas. La Unión de Casas y Marcas de Vino (UMVIN), que representa y defiende los intereses de los negocios franceses, recordó que todo el sector se está viendo afectado por «un ambiente geopolítico y económico particularmente desfavorable» y una caída significativa del consumo. Según France Agrimer, en los nueve primeros meses de 2023, las ventas de vino tranquilo bajaron un 10% en Francia con respecto a la media trienal. Y las exportaciones cayeron un 6,4% a finales de agosto.

Este colectivo también asegura que, a diferencia de lo que sostienen los viticultores franceses, «las importaciones de vino a granel procedentes de España no han dejado de bajar desde 2016 para alcanzar los 2,2 millones de hectolitros en los primeros ocho meses de este año, lo que supone una reducción del 5,5%».

La UMVIN recuerda a los viticultores que todos están en el mismo barco y les invita a trabajar juntos para salir de la crisis que sufre el sector. «Eso no se puede hacer amenazando a los compradores y enfrentando a una parte de la filial contra la otra. No se puede hacer llevando a cabo una vez más ataques contra los camiones españoles en la frontera, en un esquema demasiado recurrente y que ya ha mostrado su ineficacia», advirtió en un comunicado. «Aquellos que llaman a la acción violenta, jugando sobre las dificultades y las emociones de una minoría desamparada, son los mismos que conducen a toda la filial al fracaso. No lo podemos aceptar», señalaron desde la entidad.