Alemania rebaja el IVA en el gas del 19% al 7% para aliviar el gasto doméstico

Alemania rebaja apreciablemente los impuestos del gas para hacer frente a la fuerte subida de sus precios y la crisis energética debido a las dificultades de suministro que sufre el país. El canciller federal, Olaf Scholz, anunció este jueves en una breve intervención personal ante las cámaras una reducción del IVA para el gas natural del 19% actual hasta un 7%. Con esa medida los consumidores se verán más descargados que gravados por la tasa estatal dictada esta semana y que entrará en vigor en octubre para compensar la subida del precio de ese bien energético como consecuencia de la guerra de Ucrania. Scholz subrayó que espera de las empresas suministradoras que esa rebaja fiscal se traslade uno a uno a los consumidores. «Este un paso más para su descarga», afirmó el dirigente socialdemócrata.

El jefe del Ejecutivo de Berlín anunció además un nuevo paquete de medidas de alivio para los alemanes por la crisis energética en las próximas semanas. Su objetivo es rebajar la gran presión a la que se ven sometidos muchos ciudadanos y empresas. «El contenido de ese paquete lo estamos debatiendo de manera reservada en el seno del Gobierno. La cuestión de la justicia es determinante para que este país se mantenga cohesionado durante la crisis», aseguró Scholz, que reiteró el lema futbolístico «You'll never walk alone» (nunca caminarás solo). La rebaja del IVA tiene su origen en la nueva tasa para el gas dictada por el Gobierno federal para que los importadores puedan trasladar a los consumidores la subida de precios que sufren por la crisis energética.

Esa tasa contempla un sobreprecio para consumidores privados y empresas de 2,4 céntimos por kilovatio/hora en el consumo. Esa tasa se ve gravada además por el IVA. Algo que el gabinete de Scholz quería evitar con el fin de que el Estado no se beneficiara de una situación de precariedad. El Derecho europeo no contempla, sin embargo, la posibilidad de renunciar a ese impuesto. El marco legal no permite excepciones, según escribió el eurocomisario de Economía, Paolo Gentiloni, al titular alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner. Berlín ha optado ahora por aplicar a todo el consumo de gas la tasa menor de IVA del 7% que rige en este país para artículos de primera necesidad. El IVA en Alemania es por norma general del 19%.

La rebaja estará vigente el mismo tiempo que la tasa suplementaria, hasta finales de marzo de 2024. La mitad de las viviendas alemanas tiene calefacciones que funcionan con gas. Según cálculos oficiales, un hogar unipersonal consume al año 5.000 kilovatios/hora. La tasa suplementaria supone un aumento de los costes anuales de 121 euros sin contar el IVA. Para una familia de cuatro personas y un consumo de 20.000 kilovatios/hora anuales el coste añadido por la tasa compensatoria es de unos 484 euros sin IVA.

