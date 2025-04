«Ni perdono ni olvido, fue una carnicería»

sergio garcía Enviado especial. Kiev Miércoles, 4 de mayo 2022, 00:03 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Hay lugares que pasan a formar parte del imaginario popular y lo hacen a sangre y fuego. Ocurrió con Gernika o Belchite durante la Guerra Civil, o con Srebenica en la de Bosnia. Nadie desea la celebridad a ese precio. En Irpín, a diez kilómetros de Kiev, las calles todavía huelen a humo un mes después de que la ciudad fuera liberada, un tufo que se agarra a la garganta y acongoja con cada abrazo, con cada anciano que cruza la carretera más desamparado que nunca. El 50% de los edificios han sido destruidos o sufrido daños y la cifra de muertes asciende a 337, entre la población local y los voluntarios del Ter Oborona (la resistencia civil). Sus habitantes se consuelan viendo cómo sus vecinos empiezan a regresar, reabren los negocios, las líneas de autobús vuelven a conectarles con la capital y se restablece poco a poco el suministro de agua y de luz.

«Jamás perdonaré a los rusos ni olvidaré la carnicería que cometieron aquí. Cada noche, cuando me voy a la cama, sigo sin poder borrar de la memoria la imagen de dos niñas, de su madre y un voluntario, saltando por los aires víctimas del fuego de artillería. Delante de mis ojos. Un momento estaban ahí y al siguiente yacían sobre el suelo en medio de un charco de sangre. ¿Cómo se puede excusar algo así?». El que habla es Oleksandr Markushyn, alcalde de «la ciudad heroica de Irpín», como se refirió a ella Volodimir Zelensky. Su nombre está ligado ahora a esa constelación de mártires que forman para la eternidad Bucha, Borodyanka, Mariúpol o Chernigov. En esta ciudad dormitorio, donde hace dos meses se construían urbanizaciones a precios apañado, sus fachadas agujereadas ahora sólo provocan escalofríos.

«Podemos con todo»

Nadie puede negar que el edil se esté ganando el sueldo. La mañana ha comenzado con una reunión del fiscal de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y continúa con la visita de Friedrich Merz, al frente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania desde la marcha de Merkel y actual líder de la oposición. Oleksandr tiene hoy buenas noticias: el 80% de las casas tienen ya suministro eléctrico y una de cada cinco familias han logrado restablecer el gas. Asegura que desde la Oficina de la Presidencia le han dado garantías de que recibirán ayudas para construir viviendas sociales -ya hay una zona reservada para ellos- y confía en que en la primera mitad del año se hayan construido alojamientos provisionales para los damnificados.

LAS CLAVES: Sin concesiones. «Los asaltantes escondían granadas debajo de las minas para que explotaran al intentar desactivarlas»

Avalancha de cadáveres. «En muchas tumbas sólo figura el mes, no había testigos para acreditar cuándo les asesinaron»

«Los últimos tres días fueron los más duros de la batalla, con los rusos decididos a hacer un último esfuerzo y la población escondida en sótanos, sin agua ni comida, sin luz y en unas condiciones sanitarias terribles», explica Markushyn mientras le muestran misiles antitanque y munición arrebatadas al enemigo. También minas, «bajo las que los asaltantes escondían granadas para que explotaran cuando intentábamos desactivarlas». Los invasores llegaron a tomar parte de la ciudad, pero las tropas ucranianas, sabedoras de que estaba en juego su capital, repelieron el ataque y obligaron a Moscú a reformular su estrategia y centrarse en el Donbás.

Catorce defensores cayeron en la Casa de Cultura, próxima a Bucha donde la columna de tanques rusos cayó en una encerrona; 15 en una plaza donde nos advierten no pisar el césped, «porque aunque la superficie parece limpia, ignoramos si hay minas enterradas a más profundidad». Tardarán meses, si no años, en poder garantizar la seguridad a los ciudadanos. «No seré feliz hasta que volvamos a escuchar la risas de nuestros niños jugando en los parques». La ciudad aún necesita agua de Kiev, porque la que llega lo hace con dificultad y a menudo no reúne condiciones sanitarias. ¿Cómo se maneja una emergencia así sin hospitales, ni colegios y tratando aún de asegurar los servicios básicos a todos? «Si hemos obtenido la victoria sobre el enemigo, seremos también capaces de sobreponernos a la adversidad. No es que vayamos a intentarlo, es que tenemos la obligación de hacerlo».

Descenso a los infiernos

Acceder a Irpín es lo más parecido a un descenso a los infiernos. Una vez superado el puente que las fuerzas locales hicieron saltar por los aires como último recurso ante el ataque ruso, y donde ahora se ha abierto un paso alternativo, nos recibe un área de servicio destartalada, el suelo cubierto de vidrios rotos y metralla, seguido de torres de apartamentos que lucen enormes cráteres. Y los cementerios. Digo bien, porque a la puerta del de los difuntos se levanta otro con decenas de carrocerías de coches calcinadas, amontonados como juguetes rotos, con la huella acusadora de los disparos de armas automáticas.

A escasos metros de allí, en el camposanto, el padre Alexander, jefe local del patriarcado ruso, oficia el funeral por Serafina, de 94 años, muerta durante la batalla, pero a cuyo cuerpo no han podido dar tierra hasta ahora. «Antes había 3 o 4 servicios al día, pero no hay más que mirar alrededor, todo tumbas 'frescas'. El trabajo se nos amontona», explica mientras recoge el incensario y el libro de rezos. Dimitri, 34 años; Anatolii, 29... Tres largas filas excavadas a toda prisa y donde las coronas de flores se amontonan en precario equilibrio. En muchas no se especifica el día de la muerte, «sólo el mes, es imposible determinar cuándo fueron asesinados». Muchos fueron víctimas de los francotiradores, que emboscados en los tejados disparaban a placer sobre quien bajase a la calle.

Ampliar Hogar destruido. La artillería abrió un boquete en el salón de esta casa donde había 4 personas. S. G.

En la carretera recogemos a Igor, que permaneció en la ciudad hasta ser evacuado a Kiev el 19 de marzo. «Huimos 40.000 personas y hemos vuelto ya la mitad». Su edificio carecía de sótano, así que cuando empezaban los bombardeos no tenía más remedio que refugiarse en la escalera. Todavía no se explica cómo está vivo.

De Donetsk al infierno

Cuanto más nos acercamos a la mitad oeste de Irpín, más visibles son las señales de la batalla. Vita es algo así como la presidenta de la comunidad de un edificio que ha sufrido los impactos de la artillería a la altura del séptimo piso: las paredes se han volatilizado y desde la calle se pueden ver la cocina y lo que en otro tiempo debió de ser el cuarto de estar, todo ello entre muros resquebrajados, puertas desencajadas y escombros que los operarios no dejan de bajar en bolsas. Sus ocupantes eran un padre y dos hijos que aguantaron allí durante el fragor de la batalla y hasta mediados de abril, cuando empezó la reforma.

Abajo, en el portal, el Ayuntamiento ha buzoneado un papel para que los vecinos detallen los daños sufridos y poder luego repararlos. Entre tanta destrucción sorprende que funcione el ascensor. En el octavo se abre otro cráter de cara a la calle. Aquí vivían tres mujeres impedidas y un anciano, todos llegados de Donetsk y enviados por mediación de una oenegé a Holanda. Allí siguen, aunque los hay que han empezado a volver. «40 familias», calcula Vita contando los coches que hay aparcados junto al parque. Entre ellos se cuenta Denise, evacuado durante la primera semana de la guerra pero que ha vuelto a por lo poco que tiene. Lleva semanas durmiendo en el suelo sobre un plástico y no quiere ni oír hablar de marcharse. Será que más vale lo malo conocido.

