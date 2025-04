Albares, en contra de suministrar armas a Ucrania

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Miércoles, 9 de febrero 2022, 16:38 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se unió hoy al desfile de dirigentes occidentales que viajan a Kiev para mostrar su apoyo a las autoridades ucranianas ante las presiones militares de Rusia. En su comparecencia ante los medios tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, Albares se mostró partidario de que Ucrania «pueda vivir en paz con respeto a sus fronteras y garantizando su soberanía».

A juicio del ministro español, se puede proteger a Ucrania «privilegiando la vía diplomática» y no enviando armas como están haciendo otros países miembros de la OTAN. Eso sí, si llegara el caso, advirtió que «todas las medidas están abiertas».

«La situación es ya de por sí suficientemente tensa como para introducir más tensión o crear una especie de profecía que tiene que terminarse autocumpliendo», dijo Albares en referencia a una hipotética conflagración a gran escala entre Rusia y Ucrania. A su juicio, «todos los esfuerzos tienen que ser para encauzar la desescalada y la distensión a través del diálogo».

El canciller español señaló que «nadie en este lado de Europa se está preparando para una guerra y, por lo tanto, no tenemos que dar la impresión de que ese es un escenario inevitable porque no lo es». A la pregunta concreta sobre si España estaría dispuesta a proporcionar armas a Kiev para hacer frente a una invasión rusa, Albares insistió en que «es el momento de la diplomacia, no el de abrir escenarios o hipótesis que no están ahí».

Defendió que la vía diplomática es la que cuenta con todo el apoyo en el seno de la Unión Europea, pero la «disuasión» también se contempla si fallara el diálogo. Aludiendo a la posibilidad de sanciones masivas contra Moscú, el ministro señaló que es un escenario que no queremos, que no es inevitable pero para el que estamos preparados de forma unida».

Tensión controlada

Por su parte, Kuleba agradeció el apoyo de España ante la posibilidad de que se tuvieran que aplicar sanciones contra Rusia y por el hecho de que tales medidas estén ya perfiladas. Coincidió con su colega español en la necesidad de diálogo «como estrategia más eficaz» y trató de tranquilizar asegurando que la situación en la frontera con Rusia «sigue siendo tensa, pero está controlada». Kuleba insistió una vez más en que la actual crisis constituye «una amenaza, no sólo para Ucrania, sino también para el conjunto de Europa».

El ministro ucraniano lamentó, no obstante, que «no se hayan adoptado antes ciertas o medidas o sanciones para demostrar la determinación de llevar a cabo acciones más severas todavía». Kuleba explicó que, en los últimos años, «Rusia ha violando toda una serie de normas del Derecho Internacional» y también disposiciones relativas a los Acuerdos de Minsk, firmados en 2015 con el objetivo de poner fin al conflicto armado en Donetsk y Lugansk (Donbass).

Albares tuvo este martes también oportunidad de entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien departió por espacio de una hora, y con el primer ministro, Denís Shmyhal. El jefe de la Diplomacia española es ya el quinto titular de Exteriores que visita Kiev en lo que va de semana. Lo han hecho también la alemana Annalena Baerbock, el austriaco Alexander Schallenberg, el eslovaco Ivan Korcok y el checo Jan Lipavsky.