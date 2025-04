Doloroso desenlace en el rescate del niño caído a un pozo en Marruecos

diana martínez Sábado, 5 de febrero 2022 | Actualizado 06/02/2022 01:06h. Comenta Compartir

Esfuerzo, cansancio, nervios y una gran expectación. Así han estado marcadas este sábado las últimas horas del rescate de Rayan, el niño marroquí de cinco años que se cayó el pasado martes a un pozo de 32 metros de profundidad. Hasta el último momento se mantuvo la esperanza de sacar con vida al pequeño y entregárselo a su familia, que llevaba cinco días soportando un dolor desgarrador.

Ha sido una tragedia por la que se había volcado Marruecos entero, en vilo durante varias jornadas ante una operación de auxilio, pero que, desgraciadamente, tuvo un desenlace triste. Y ello pese al arduo esfuerzo para superar las dificultades de un terreno con algunas capas arenosas y otras rocosas, que incrementaban el riesgo de un desprendimiento que pudiera enterrar al crío.

Hacia las 21:30 horas los operarios lograron sacarlo en camilla del túnel entre aplausos de los presentes. Fue solo un espejismo, Una ambulancia trasladó a Rayan al hospital militar de Rabat, pero por desgracia ya era tarde. Había fallecido. En un comunicado, la Casa Real de Marruecos declaró que el rey Mohhamed VI llamó a los padres para darles el pésame.

Ampliar Los padres del pequeño, desolados, tras conocer la fatal noticia. r. c.

Miles de personas se habían acercado a Tamrout, un pueblo de la provincia de Chefchaouen, al norte del país, para mostrar su apoyo a la familia y a los servicios -excavadores, bomberos, sanitarios, topógrafos...- que pusieron todo su empeño en sacar al niño de las fauces de la tierra. Las autoridades marroquíes movilizaron para ello desde el martes cinco excavadoras y decenas de agentes de Protección Civil, así como miembros de la Gendarmería Real.

«Vinimos a apoyar a los socorristas. Rayan es un niño de nuestra región, rezamos para que se salve. No nos iremos hasta que salga del hoyo», manifestaba un vecino. La situación no solo cautivó a nivel nacional, también internacional. El vídeo en directo del rescate en las últimas horas retransmitido 'in situ' por la cadena de televisión 2M superaba las 63.000 visualizaciones. Ojos repartidos por todo el mundo estaban fijos en la delicada operación con el deseo de que el pequeño saliera sano y salvo del pozo de 32 metros de profundidad en el que permanecía desde hacía cinco días.

Ampliar La ambulancia donde fue llevado el cuerpo de Rayan tras ser rescatado. AFP

Desde que el equipo de rescate se encontraba a tan solo 90 centímetros de Rayan, tras interminables horas sin parar de acercarse con el mayor cuidado posible al pequeño -algunos hasta cargan sobre sus hombros jornadas continuas de veintidós horas-, miles de ciudadanos se agolparon tras un perímetro vallado alrededor del terreno, con constantes vítores en apoyo a la laboriosa tarea de los operarios, que no cesaron la actividad ni por un segundo.

Veinte centímetros por hora

A esa poca distancia del pequeño, el equipo de rescate manual contaba con un periodo aproximado de dos horas de trabajo para cubrir la última distancia que les separaba del crío, según declaró al canal 2M Mourad el-Jazouli, supervisor de la operación. El responsable explicó que se optó por abandonar la maquinaria de vibración, pues podía causar un derrumbe, y se pasó a la excavación manual. De esa manera, precisó, los operarios solo pueden avanzar unos veinte centímetros por hora en una operación de lo más delicada y en una carrera contrarreloj.

Un equipo de bomberos y una ambulancia, en la que permanecían los padres del menor, aguardaban a la entrada del túnel preparados para intervenir en el momento necesario. También había un helicóptero con material médico en las inmediaciones.

Ampliar Varias decenas de personas participaron en las tareas de localización y rescate del pequeño fallecido. reuters

El niño cayó el martes al pozo, estrecho y de difícil acceso, excavado en las inmediaciones de su casa. «En un momento de despiste, el pequeño se precipitó por el agujero que yo estaba reparando», expresó dolido el padre. La madre se amparó en la «esperanza de que lo saquen con vida». Rayan estaba jugando y luego desapareció. «Toda la familia se movilizó para buscarlo hasta que nos dimos cuenta de que se había caído al pozo», relató la mujer con lágrimas pero con esperanza. La perdió anoche.

