Diecisiete muertos y setenta desaparecidos al incendiarse un dormitorio escolar en Kenia

Al menos diecisiete escolares han perdido la vida y otros setenta se encuentran desaparecidos después de que un incendio arrasara en la madrugada de este ... viernes el dormitorio de una escuela primaria en el centro de Kenia. El fuego se declaró en la Academia Hillside Endarasha del condado de Nyeri hacia medianoche y se propagó por las habitaciones, donde dormían más de 150 niños, informó la portavoz de la Policía, Resila Onyango.

Los cuerpos hallados hasta ahora se encuentran calcinados hasta tal punto que son irreconocibles ante la desesperación de los padres que no saben si sus hijos se encuentran entre los fallecidos. El vicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua, quiso tranquilizarlos al asegurar que no había certeza de que los pequeños que aún no han sido localizados hayan muerto. «Es probable que estén entre los heridos o huyeran del lugar y se encuentren diseminados por la zona», afirmó.

La escuela primaria, que acoge a unos 800 alumnos de entre 5 y 12 años, está situada a unos 170 kilómetros al norte de Nairobi, la capital del país africano. La Policía indicó que la edad media de las víctimas es de 9 años.

Las autoridades han abierto una investigación, pero por el momento se desconoce la causa del siniestro, aunque se cree que la residencia estaba «saturada y carecía de normas de seguridad».