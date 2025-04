Los dos camiones argelinos bombardeados iban por una zona militarizada La ONU apunta a que los vehículos estaban en un área controlada por el Frente Polisario por motivos desconocidos, mientras Marruecos avisa de que no tendrá relaciones económicas con países que cuestionen su autoridad sobre el Sahara

La investigación iniciada esta semana por Naciones Unidas sobre el presunto bombardeo de Marruecos sobre dos camiones argelinos -con el resultado de los tres ocupantes de los vehículos muertos- comienza a dar algunos resultados. La ONU confirmó este sábado que los transportes se encontraban en una zona militarizada, aunque advirtió que todavía debe recabar más detalles sobre las condiciones en que se produjo el ataque y su móvil.

No obstante, las autoridades de Argelia mantienen su acusación a Rabat de ejercer el «terrorismo de Estado» por esta agresión, mientras el Gobierno marroquí sigue guardando un hermético silencio y no ha confirmado su supuesta participación. De lo único que no cabe duda es de la tensión que el bombardeo ha añadido a las ya muy complicadas relaciones entre los dos países.

Este sábado por la noche, en un discurso televisado con ocasión de la conmemoración del 46º aniversario de la llamada Marcha Verde, el rey Mohamed VI evitó referirse directamente a su conflicto con su vecino argelino aunque sí advirtió que no mantendrá relaciones «económicas ni comerciales» con los países que tengan «posiciones vagas o ambivalentes» sobre el carácter marroquí del Sáhara Occidental. «Tanto hoy como en el pasado, la 'marroquinidad' del Sáhara nunca estará en la agenda de ninguna transacción», severó el monarca marroquí.

Los camiones se hallaban en tránsito entre la capital mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla. Habían descargado cemento en la primera y volvían de regreso cuando fueron aparentemente alcanzados por misiles, al parecer del tipo 'Hellfire', lanzados desde un dron. Un portavoz marroquí declaro, sin revelar su identidad, que los vehículos pudieron cruzar «un campo minado con material militar para el Frente Polisario», aunque los expertos argelinos están convencidos de la intervención de un avión no tripulado convenientemente armado.

Circuñación prohibida

La misión de Naciones Unidas en la zona (MINURSO) llegó el miércoles, un día después del incidente, a la zona para estudiar lo ocurrido. «Podemos confirmar que el lugar del ataque se encuentra en el este del Sáhara Occidental, cerca de Bir Lehlu», explicóeste sábado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq. El enclave se encuentra al este del Muro marroquí, en los territorios controlados por el Frente Polisario y están considerados como un área militarizada, donde la circulación está prohibida.

«La misión observó dos camiones con matrículas argelinas estacionados paralelos entre sí. Ambos registraron grandes daños y quemaduras», continuó su relato Farhan Haq, quien, sin embargo, admitió que no disponía de »ninguna explicación sobre por qué los camiones están donde están. Es una cuestión que estamos estudiando». Algunas fuentes han sugerido que el ataque podría obedecer a una confusión que hubiera llevado a identificar a los camiones con vehículos armados.

Mientras tanto, y en plena crisis, Estados Unidos y Marruecos se preparan para celebrar unas maniobras de gran envergadura, conocidas como 'African Lion', que en su edición anterior ya supusieron una gran movilización de efectivos en suelo africano. Washington considera al reino alauí como su principal aliado en la región, sobre todo para combatir el yihadismo.