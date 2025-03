De 80 a 400 euros por una experiencia segura

El recurso a un seguro es opcional, pero muy recomendable cuando alguien se traslada por vacaciones a un país lejano, donde, posiblemente, la infraestructura hospitalaria ... es peor que la española y el excepcional traslado a casa resulta sumamente oneroso. Ahmad Ezzeddine asegura que las empresas con las que trabajan no ofrecen coberturas en países conflictivos. «Hay que contratar pólizas especiales que pueden tener costes muy elevados, motivo por el cual nos consta que hay personas que organizan los viajes sin ofrecer seguros», advierte.

Los precios son diversos. «Depende de las coberturas», puntualiza. «Son pólizas escalables que aumentan de precio a medida que se incrementan esas coberturas. Parten de precios en torno a 80 o 90 euros». Ahora bien, también advierte sobre las precisiones escondidas en la letra pequeña. «Normalmente excluyen coberturas dentro de las regiones más peligrosas o compensaciones en caso de ataques. Si vas añadiendo servicios, con repatriación y demás, pueden alcanzar los 350 o 400», indica. «Pero, de nuevo, una cosa es lo que prometen y otra lo que realmente ocurre en caso de incidencias».

Alberto Campa no suele pagar seguros para sus numerosos desplazamientos. «Soy muy austero para viajar más. También por eso me muevo en transporte público o no reservo hotel», explica. Cuando era agente de viajes, recuerda, los programas convencionales ya lo llevaban incluido. Y recomienda consultar los seguros de casa o tarjetas de crédito. «Algunos incluyen la asistencia en viaje». avisa.