Zayra Gutiérrez abandona 'Supervivientes' por razones médicas

La edición de 'Supervivientes' 2024 ha cogido velocidad de crucero y ya hay claros protagonistas en cada uno de los equipos. Por un lado, Ángel Cristo y el resto de sus compañeros encabezados por Carmen Borrego, que van de enfrentamiento en enfrentamiento. Por otro, Aurah Ruiz y el bombero Rubén Torres, que, aunque también van de bronca en bronca, podría responder a una posible atracción entre ambos más que a una incompatibilidad de caracteres, según la teoría del propio Rubén. Quien es seguro que ya no va a poder disfrutar de las aventuras y desventuras que esperan a los concursantes es Zayra Gutiérrez, que ha tenido que abandonar el programa por razones de salud.

La hija del exfutbolista Guti era evacuada la semana pasada por unos fuertes dolores de espalda para permanecer en observación y valorar si podía permanecer en el concurso. Finalmente, los médicos han determinado que tiene «un cuadro de intensa lumbalgia, irradiada a glúteos, con predominio en el lado derecho», que no le permite permanecer de pie, lo que le ha obligado a regresar a España. «Estoy mal, con mucho dolor. Me fastidia mucho porque era como un reto personal que tenía en mente superar», relataba una frustrada Zayra a la presentadora Sandra Barneda al conocer la noticia.

En estos días, Zayra ha recibido el apoyo de los suyos, incluido el de su padre, que le envió un mensaje a través de su pareja y padre de su hijo, Miki Mejías, que le animaba a seguir luchando por permanecer en el concurso, algo que finalmente no ha podido ser. Desde plató, su madre, Arantxa de Benito, tenía oportunidad de animarla y mostrarle su compresión.

Ángel Cristo la toma con los presentadores

Pero la vida sigue en Honduras y los concursantes continúan enfrascados en sus luchas de poder, incluso en directo. Después del tan comentado «que sea la última vez que pasa esto» a Carlos Sobera, Ángel Cristo ha vuelto a ser protagonista por espetarle, esta vez a Sandra Bardena: «De verdad, ¿cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir«. El hijo de Bárbara Rey pronunciaba esta frase en medio de una nueva gresca con sus compañeros, con Carmen Borrego como némesis del hijo del domador.

«Sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo decida», le contestaba la presentadora obligando al hijo del domador a excusarse: «Lo he dicho por ellos, no por el programa ni por la gente. Es que, me quitan las ganas…».

Otra de los supervivientes que está dando mucho que hablar es Aurah Ruiz. La esposa del futbolista Jesé Rodríguez ha sorprendido por su capacidad en las pruebas, pero también ha tenido ya sus primeros roces con su equipo, especialmente con Rubén Torres, a quien la canaria le pidió que no durmiera a su lado. Para Aurah, esta solicitud sería el origen de sus continuos enfrentamientos con el bombero, que no la habría aceptado de buen grado. Por su parte, Rubén sorprendía espetándole que no parece tan enamorada de su marido «por lo que haces fuera de cámaras. Eso se ve. Las 'miraditas', las manos…», sembrando así la duda sobre la fidelidad de la canaria.

