Vuelve Yichan y sale Mario, repesca y expulsión en una sola noche en Maestros de la Costura

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 8 de marzo 2024, 09:59

La de ayer fue una noche de muchas lágrimas en Maestros de la Costura; tanto lágrimas de alegría como de tristeza y es que las emociones estuvieron a flor de piel durante la repesca del programa en una gala en la que además se produjo una nueva expulsión, con lo que los aprendices pudieron volver a abrazar a uno de sus compañeros que habían abandonado el taller pero, al mismo tiempo, tuvieron que despedirse de otros que fue expulsado.

Concretamente volvió Yichan, quien salió el pasado martes cuando se le rompió el hilo y no pudo terminar de coser su etiqueta, un fallo que pagó con su expulsión. Además, en la prueba de expulsión, en esta ocasión salió Mario en la prueba de expulsión en la que debían confeccionar un look 'Barbiecore'.

Como se anunció en el adelanto, la primera prueba de la noche consistió en elaborar una prenda deportiva de estilo 'Athluxury' ante la prestigiosa tenista Garbiñe Muguruza.

Tras esta llegó el turno de la prueba por equipos, que se celebró en el WAH Show trabajando con las creaciones de Jordi Dalmau, quien eligió los looks del citado espectáculo que debieron elaborar los equipos en una prueba en la que se trabajo de vuelta a los aprendices expulsado en las galas anteriores, una prueba en la que brillaron por encima de todos Iker y Yichan. Finalmente fue Jordi Dalmau quien decidió quién volvía y quién se quedaba fuera de nuevo. «Para mí estáis casi empatados, pero casi. En el casi, me quedo con Yichán», señaló, una decisión que hizo que la aludida se pusiera eufórica mientras era abrazada por sus compañeros con los que volvía a compartir taller, sobre todo por su amiga Mima, quien fue la primera que se dirigió hacia ella tras despedirse entre lágrimas en la pasada gala. «Estoy eufórica, no me lo creo», señaló Yichán.

Expulsión de Mario

Tras este momento de emoción y felicidad tan solo quedaba la última prueba en la que los aprendices que llevaban los mandiles negros se debían enfrentar a la prueba en que debían confeccionar un look 'Barbiecore', para lo que contaron con la presencia en el taller del actor y director Eduardo Casanova y Ángel y el ganador de la cuarta edición de Maestros de la Costura 4 y diseñador de moda Ancor Montaner.

Montaner se puso manos a la obra junto a María Escoté y confeccionaron un look formado por un vestido y un abrigo en color rosa. Además, durante la prueba Eduardo Casanova sufrió un percance con sus pantalones, los cuales se le rajaron, pero contó con la ayuda de Ángel para solucionar el problema.

Ángel fue el mejor de la prueba grupal, quien decidió quitar diez minutos de su tiempo a Almudena y dárselos a Mario en la eliminatoria, un tiempo que no sirvió de mucho a este que, como señaló el jurado, presentó un trabajo «demasiado raspadito» frente a lo prsentado por Erik y Almudena. La expulsión se decidió en Mario y Cristian, siendo finalmente el gallego el sexto expulsado de Maestros de la Costura.

