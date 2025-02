La viral candidata a Miss Universo Argentina de 60 años Alejandra Rodríguez es abogada y periodista y asegura no haber recurrido a la cirugía estética pese a su juvenil aspecto

Gloria Salgado Madrid Martes, 23 de abril 2024, 14:36 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Argentina ha puesto la maquinaria en marcha para elegir a la próxima Miss Universo Argentina 2024 en el certamen que tendrá lugar el sábado 25 de mayo. Entre las candidatas destaca Alejandra Rodríguez, elegida Miss Universo Buenos Aires. La abogada y periodista tiene 60 años, siendo la pimera mujer de su edad en ganar el concurso de belleza de la capital argentina y aspirar a representar a su país en Miss Universo.

Lo que más llama la atención no es su edad, sino que no la aparenta. «No me creen la edad que tengo», ha explicado la miss a medios de comunicación argentinos, a los que aseguró que nunca se ha sometido a ninguna cirugía estética y que lo suyo, pese a que suene a manido en estos casos, es cuestión de «una buena genética» y cuidar la alimentación, basada en comida orgánica, «sin pesticidas». También hace referencia a la actividad física. Ella acude al gimnasio «al menos tres veces por semana».

Rodríguez se medirá ahora contra las otras candidatas del país, que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, ya que la organización de Miss Universo anunció el pasado mes de septiembre que eliminaba el límite de edad para competir por la corona, que antes estaba en 28 años.

El certamen de Miss Universo 2024 está programado para celebrarse en México a finales de año.