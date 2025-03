El vídeo de Kate renueva la popularidad de los Gales

Iñigo Gurruchaga Martes, 10 de septiembre 2024, 16:23 Comenta Compartir

La prensa británica ha celebrado el anuncio de que la princesa Catalina ha superado el cáncer que le fue detectado en febrero. Destaca las virtudes del vídeo que el Palacio de Kensington publicó este lunes, optando por un mensaje que se aleja de las costumbres más burocráticas y formales de la Familia Real sobre cuestiones que afectan a asuntos privados.

Los medios populares dedican al anuncio sus portadas y cuatro o cinco páginas con imágenes extraídas del vídeo. Fue filmado en agosto, en los alrededores de Ammer Hall, la vivienda en la que los príncipes de Gales tuvieron y criaron a sus hijos, cerca de la residencia real de Sandringham, en la región de Norfolk. Fue realizado por William Warr, un joven profesional de vídeos publicitarios para grandes firmas.

El Daily Star titula su despliegue como «El suave regreso de la real Kate». Como otros medios adelanta que Catalina quiere regresar a la vida pública con su presencia en la conmemoración del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en noviembre, y en su papel como organizadora del festival de villancicos en la Abadía de Westminster en fechas navideñas.

'Historias reales de «aguas tormentosas» en un vídeo informal', titula 'The Sun', que añade la actividad que ya tiene Catalina en su casa familiar, Adelaide Cottage, cerca del castillo de Windsor.. Sus encuentros virtuales se habrían concentrado en el trabajo con su fundación, Early Years, que promueve el entendimiento de la importancia de los primeros años de la crianza.

«En lugar de breves comunicados y aclaraciones sobre el fin de la quimioterapia, hay un vídeo con estilo y una narración íntima en primera persona», destaca la BBC. Que añade que Catalina y el rey Carlos III han recibido cada uno más de 27.000 mensajes de apoyo. Para el Daily Mail, 'el vídeo íntimo de la familia es un poderoso mensaje de esperanza». El Mirror titula «El mensaje de esperanza de Kate. una familia unida por el amor'

La cronista real del Mail, Rebecca English, subraya que Catalina no viajará a Ciudad del Cabo, para la entrega de premios de la fundación de afán ecológico de Guillermo, y que la decisión sobre otros compromisos se tomará en el último día. La columnista Sarah Vine afirma que 'Guillermo y Kate se están retratando a si mismos no sólo como miembros de la familia real y padres, sino también como amantes'. 'Ni los Sussex(Enrique y Meghan' han producido algo tan logrado y emotivo', añade.

Retro

Los fundadores del diario The Independent en la década de los ochenta no cubrían noticias de la realeza. Ahora el diario 'i' es de propiedad rusa. Encomienda a Harry Mount la crónica del anuncio. Lo describe como 'un nuevo enfoque real'.'Es un vídeo profesional, que contrasta con la foto fallida de marzo. Luz suave y dorada, calmante música tintineante, planos en cámara lenta y un aspecto retro. No hay móviles, juegos digitales o broncas familiares'.

'Sería fácil reírse de toda esta inocencia, retratada con tanto arte por la cámara, si no fuese porque es palpablemente honesta', escribe Mount, que considera admirable la franqueza de Carlos y Catalina sobre su condición. El autor espera otro boletín con buenas noticias sobre la salud del rey. «Los últimos años han sido desalentadores en el mundo, desde Ucrania a Gaza. Las portadas no tienen que estar siempre enmarcadas de negro», sentencia.

En el Daily Express, el jefe ejecutivo de la organización benéfica Cancer Research UK, Michelle Mitchell, apunta que 'seguirá teniendo una importancia increíble que Su Alteza Real tenga tiempo y espacio para recuperarse en privado tras terminar la quimioterapia'. The Guardian, que no suele publicar noticias de la realeza, consulta con médicos para confirmar que Catalina está libre del cáncer y tendrá que someterse ocasionalmente a pruebas de que está finalmente curada.

Kate Mansey, en The Times, anota que en el vídeo Catalina se despide del anillo de enlace heredado de la difunta Diana y luce un nuevo anillo de eternidad. Ve a la princesa 'moviéndose entre gavillas de trigo, en un campo por el que camina con un simple vestido de verano'.'Hay manos que se dan, abrazos, orugas que admirar, juegos de cartas, un cesto de pícnic similar a los que usaba la reina Isabel. Es un mensaje claro de una familia fuerte y unida'.

Victoria Ward, en el Telegrapgh, despliega en cinco 'significados ocultos' el vídeo de Kate. La naturaleza como fuente de confort y signo de renovación. El príncipe Guillermo es su roca. La importancia de la familia. Las imágenes granuladas de la familia caminando, que evocan las que filmaban IsabelI y Felipe de Edimburgo, de vacaciones en la mansión escocesa de Balmoral o el Yate Real. Y Catalina conduciendo un viejo Land Rover, como hacían también la fallecida monarca y su marido.