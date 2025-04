Victoria Mérida pisará por primera vez su teatro

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 14 de marzo 2024, 22:26 Comenta Compartir

Victoria Abril va a actuar por primera vez en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida este verano y durante la presentación del mismo, que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, la actriz confesó que se llama Victoria Mérida Rojas, llevando así el nombre de una de las ciudades más vinculadas al teatro y de la que dijo era «la meca grecolatina, romana».

«Yo me llamo Victoria Mérida Rojas», señaló la artista, quien confesó que era su primera vez en Mérida pero no solo en el teatro, sino en la ciudad que lleva su nombre, que no conocía hasta el momento.

La artista hizo teatro por última vez en España en el año 1978. «hace como 45 años y he estado buscando la obra, he estado buscando el sitio, el momento, el lugar», señaló, alabando la obra en la que debutará en Mérida; 'Medusa', de la cual señaló que es «como el Cometa Halley, pasa cada 45 años. Así que no os la perdáis», comentó invitando a todos a asistir a la misma, señalando además que será una obra que «no dejará indiferente a ninguno de los asistentes».

El Festival Internacional de Teatro de Mérida celebrará este verano su 70 edición. Concretamente se llevará a cabo entre el 27 del mes sede junio y el 25 de agosto, representándose hasta un total de 140 obras entre ópera, teatro y danza.

Además de Victoria (Mérida) Abril, se contará con ínterpretes como Pepón Nieto, Natalia Millán, Belén Rueda, María Garralón, Eusebio Poncela, Joaquín Reyes, Roberto Enríquez, Juanjo Artero, Carmen Conesa, Juan Artero o Rafael Álvarez 'El Brujo'.

Además de en el Teatro Romano, otras localizaciones acogerán algunas de las representaciones; siete se llevarán a cabo en el Teatro María Luisa y otras 7 en Madrid, Cáparra, Regina y medellín.

'Medea', La aparición de Melandro', Iconos o la exploración del destino', o 'Coroliano' son algunos de los títulos de los que se podrá disfrutar este verano.

'Medusa', la obra en la que actuará Abril, quien estará acompañada por Natalia Millán, Ruth Lorenzo y Adrián Lastra, estará dirigida por José María del Castillo. La obra será puesta en escena, en el Teatro Romano, entre el 31 y el 4 de agosto y, posteriormente, entre el 7 y el 11 de agosto.

Temas

Teatro Romano