Vicky Martín Berrocal y João Viegas rompen después de tres años

Vicky Martín Berrocal ha puesto punto y final a su noviazgo con el empresario portugués João Viegas después de tres años. La pareja llevaba viviendo junta desde que se anunciara el final del confinamiento. La andaluza, que tenía su residencia en Madrid hizo las maletas y se mudó a Lisboa junto a su novio en lo que supuso un gran paso para ambos.

Aunque parecía que su relación estaba consolidada, hace unas semanas comenzaron los rumores de ruptura y ahora, la revista 'Hola' lo ha confirmado. Según señala, la colaboradora de televisión, está ya buscando vivienda para regresar a Madrid y se trataría de una separación definitiva. El desgaste por el día a día de la convivencia habría sido la razón que les ha llevado a tomar caminos separados.

Vicky y João se conocieron en 2013 una fiesta en Ibiza. Ya por entonces, ella ya sintió que él era el amor de su vida aunque el empresario portugués tenía pareja. Así, tuvieron que pasar cinco años para que volvieran a encontrarse en noviembre de 2018, y esta vez sí, el amor fue correspondido. «Me he enamorado hasta las trancas», confesaba la diseñadora a Bertín Osborne en su visita al programa 'Mi casa es la tuya'. «He encontrado al hombre que busqué durante todo este tiempo», aseguraba.

Incluso llegaron a sonar campanas de boda pero la empresaria no necesitaba ningún papel para mantener su compromiso. «No sé qué me deparará la vida. Creo que estoy bien y cuando las cosas están bien, funcionan, me enseñaron que es mejor no tocarlas», comentaba al ser preguntada sobre el posible enlace. «Si pasa, bien, me encantan las bodas y me encanta vestir a la mujer de blanco, pero si toca, no sé, que sea lo que tenga que ser», afirmaba.

Sin fotos

Tras mudarse a Lisboa, Vicky vendió su casa de Huelva y aunque eran muy discretos y no solían publicar demasiadas fotos juntas en sus redes sociales, las dos familias se habían integrado muy bien. Tanto es así que los vimos despedir juntos 2019 en República Dominicana, cuando todavía se podía viajar libremente antes de que se desatara la pandemia del coronavirus.

Estuvieron un tiempo encontrándose cada vez que sus agendas profesionales se lo permitían, pero después de los tres meses del confinamiento estricto, dieron un paso más en su compromiso y se fueron a vivir juntos. Para Vicky, João era «todo lo que necesitaba», aunque siempre echó de menos Madrid. «Me sacó de una zona en la que estaba bien, pero con él todo está mejor», confesaba la diseñadora. «Ahora mismo soy feliz, me gusta donde vivo, me encantaría que él se viniera a Madrid porque a mí me gusta mucho lo mío, pero Portugal me ha acogido bien y él me lo ha hecho fácil», continuaba.

Ahora, la andaluza vuelve a la capital donde podrá reencontrarse con los suyos aunque todavía no podrá hacerlo con su hija ya que su regreso ha coincidido con la marcha de ella al extranjero para realizar un programa de voluntariado.