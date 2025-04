El veterinario de la Junta que se codea con Tamara Falcó en un anuncio navideño

Laura Alcázar Lunes, 18 de diciembre 2023, 15:04 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Se llama Ángel Girol, es veterinario de la Junta de Extremadura y no tiene nada que ver con el mundo de la interpretación. Sin embargo, por una carambola del destino, este funcionario extremeño es uno de los protagonistas del anuncio navideño de Porcelanosa, nada menos que junto a la socialité Tamara Falcó. La marquesa de Griñón es la encargada de felicitar este año las fiestas en nombre del grupo líder fabricante de cerámicas, recogiendo así el testigo de su madre, Isabel Preysler, imagen de la compañía durante años.

La firma multinacional ha presentado ya en redes sociales un avance del spot que se emitirá en televisión. En él, un trabajador de Porcelanosa, al que da vida el veterinario extremeño, lleva un paquete especial en la mano cuando se cruza con un niño. En ese momento, el paquete vuela hacia la casa de la empresaria e influencer, que está montando el árbol de Navidad y le falta la estrella. Cuando la marquesa lo recibe y lo abre, descubre que se trata de la estrella navideña, y una bucólica nevada protagoniza un momento mágico.

Ampliar Porcelanosa

¿Pero cómo llega un veterinario que nunca ha actuado a ser imagen de un anuncio televisivo? Lo cuenta a este diario su mujer, Olga Mena, una de las responsables de la firma de moda infantil Mi Canesú. Resulta que la agencia de comunicación con la que han trabajado en el pasado es la misma que gestiona los asuntos de Porcelanosa. En noviembre, desde la agencia contactaron con esta empresaria cacereña, afincada en Badajoz, para decirle que habían pensado en su marido -a quien ya conocían- para un anuncio de Navidad del que no les dieron más detalles.

«Buscaban a alguien con unas características determinadas, que a ojos de un niño fuera como un Papá Noel, y Ángel es alto, con ojos azules, tiene el pelo canosito y un porte elegante. Habían visto a actores y buscado en agencias de modelos pero no les encajaban», relata Olga, que asegura que la experiencia ha sido «muy bonita».

«Ángel no se lo pensó, creo que no midió las consecuencias, porque al principio no éramos conscientes de lo que se traían entre manos. Pero vamos a tener un recuerdo maravilloso», confiesa.

El protagonista de esta historia, que no descarta otra incursión interpretativa, lo corrobora: «Ni me lo pensé. Me lo pasó mi mujer en un audio y aunque soy una persona tímida, me eché para adelante». «La experiencia ha sido maravillosa. Y el anuncio ha quedado precioso, vi pequeños cortes y el resultado me ha gustado», afirma.

El spot se rodó el 22 de noviembre en Madrid en dos localizaciones diferentes.

El veterinario extremeño no llegó a coincidir con la marquesa de Griñón durante la filmación, porque los planos de ésta se grabaron el 27 de noviembre. En cualquier caso, la magia de la Navidad les ha unido en televisión.