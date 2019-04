Verdeliss vuelve a parir en YouTube Vídeo del parte de su última hija, Miren. / YouTube La 'youtuber' reabre el debate sobre mostrar al público un alumbramiento | El de su hijo Julen se ha visto más de 20 millones de veces en la red social GLORIA SALGADO Madrid Martes, 2 abril 2019, 12:24

Estefanía Unzu, conocida en internet como Verdeliss y por el gran público por su reciente paso por 'Gran Hermano VIP 6' como la primera embarazada de todas las ediciones, ha vuelto a mostrar un parto en redes sociales haciendo caso omiso a las críticas. La ex auxiliar de enfermería creó su canal en YouTube para compartir con una compañera de trabajo una grabación casera de sus hijos cantando. Entonces 'solo' tenía a su primogénito, Aimar. Once años y seis hijos después -sí, ya van siete-, supera se acerca a los dos millones de suscriptores en YouTube, supera los 200.000 seguidores en Facebook y el millón en Instagram.

Su generosidad con su fiel ejército de seguidores es tal que no tiene reparos en mostrar una situación tan íntima como es un parto. El de su hijo Julen supera las 20.000.000 de visualizaciones. «Todo radica en el concepto que tiene cada uno de la privacidad. El parto es algo muy natural que corresponde a nuestra especie. Yo no lo veo como un tabú, todo lo contrario. Hace levantar muchas emociones, especialmente entre las personas que ya lo hemos vivido», explicaba a este periódico tras su anterior parto, el gemelar, que también compartió y ha sido visto por 12 millones de curiosos.

Ahora, ha repetido lo que es un escándalo para algunos y un acto de valentía para otros. Verdeliss ha subido a la red social su último alumbramiento -íntegro-, el de la prematura Miren -nació a las 31 semanas-, que en tan solo 6 días se ha visto más de 1.800.000 veces. No hace más que seguir el objetivo con el que comenzó su carrera en las redes sociales: «Transmitir la maternidad desde una visión personal y no profesional era necesario para sentirnos identificadas», aunque Estefanía, de 33 años, insiste en dejar claro que no está para dar una lección de nada. Y tampoco para escuchar a sus detractores. «Estoy para compartir y crear tribu, cada una con sus más y sus menos. Cada uno tiene sus particularidades, no hay un dogma que pueda ser único».