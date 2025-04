Vania Millán cuenta su periplo para poder ser madre

Joaquina Dueñas Martes, 14 de marzo 2023, 16:41 Comenta Compartir

El pasado viernes, Vania Millán anunciaba en sus redes sociales que está embarazada. Lo hacía publicando una fotografía junto a su marido Julián Bayón mientras sostiene la imagen de una ecografía. «Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV (fecundación in vitro) que me han acompañado todo este tiempo», escribía la modelo que también hacía mención a su pareja: «No me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil en ningún momento me ha soltado». Ahora, después de recibir cientos de felicitaciones, ha decido dar un paso más y contar los detalles del proceso del que dice, «no ha sido un camino fácil».

«Si algo he aprendido de este tratamiento es la infinidad de historias que trae la búsqueda de un bebé», ha contado. A su 45 años, Vania se considera «súper afortunada». «Escucho historias vuestras y lo mío no es nada», si bien reconoce que lo que ha pasado ella, «ya es difícil». De hecho, llegó a pensar en abandonar: «Llegué a plantearme aceptarlo y que hay mil medios a día de hoy para ser madre hasta la adopción y yo no me iba a negar a ninguno de esos», ha relatado.

Empezó su tratamiento en Valencia, pero finalmente optó por hacerlo en Madrid para evitar los desplazamientos y el estrés que le suponían. «Siempre que he intentado llevar este tratamiento, he procurado llevarlo con más calma y seguridad, sin tener que preocuparme de tener que control de todas las circunstancias. Por eso busqué un médico en Madrid. Y todo ha ido fenomenal», ha celebrado, aunque ha reconocido que «no es un camino fácil y necesitas que te acompañen en tus días buenos y en tus días malos. Necesitas ese apoyo siempre». Un apoyo que la modelo ha encontrado en los suyos y muy especialmente en su marido Julián, a quien no ha dudado en agradecérselo públicamente.