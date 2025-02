El triste final de la jequesa de Marbella

Las hijas de la jequesa avisan: «No se consentirán especulaciones infundadas»

Las hijas de Kasia Gallanio, conocida como la jequesa de Marbella, han emitido un comunicado, a través del despacho que las representa, Álvarez-Ossorio Abogados, para avisar de que no consentirán «especulaciones infundadas» sobre las causas «aún no determinadas» del fallecimiento de su madre. Las menores, que pidieron que se tenga en cuenta el «traumático trance» por el que están pasando, manifestaron su respeto a la libertad de información, pero advirtieron de que emprenderán «de inmediato y de forma contundente» acciones legales ante cualquier publicación no verificada a fin de preservar la memoria de su madre. «Rogamos que se permita a la administración de justicia realizar su labor, evitando especulaciones gratuitas que no sólo se sitúan en la esfera de la responsabilidad penal, sino que afectan muy gravemente a su entorno de familiares y seres más queridos», concluye el comunicado.