Carlos Baute: «Soy un tipo fácil, no tengo mal carácter» Su país de origen. «No vuelvo a Venezuela porque podrían ponerme droga en la maleta». :: e. c. «Mi mujer, con respecto a Marta Sánchez, incluso me dice: 'Coquetéale, que tenéis una química especial'» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 30 diciembre 2018, 11:59

Locuaz, simpatiquísimo y adicto al buen rollo, a Baute solo le borra la sonrisa el «innombrable» Maduro y «la tragedia que está viviendo Venezuela», su país . A sus 44 años, despide 2018 con el tema 'Te sigo pensando' y su sonado reencuentro con Marta Sánchez. «La adoro, pero no para casarme con ella», bromea.

- ¿Tiene ganas de que acabe 2018?

- Al contrario, le estoy muy agradecido. Lo mejor han sido mis hijos, pero también el trabajo. 'Tu cara me suena' es una de las mejores experiencias de mi vida. Me convertí en Celia Cruz y quedé enganchado.

- ¿Qué ha aprendido en la piel de una mujer?

- Que ser mujer es muy difícil. Ya yo lo presentía, ahora lo sé. Con los tacones de aguja no puedo.

- ¿Lo suyo con Marta Sánchez es amor por interés?

- No ha habido reconciliación porque nunca hubo problemas. Ella incluso pidió disculpas porque se expresó mal cuando dijo que yo había cobrado no sé cuántos miles de euros por 'Colgando en tus manos'. Un compositor cobra y esa canción era mía. Marta además firmó un contrato fatal, pero esta vez la he ayudado, vamos a partes iguales.

- ¿En qué radica su química?

- No tengo ni idea. Las voces empastan de una manera muy bella. Y eso no siempre pasa.

- ¿Y cómo son de compatibles?

- Lo nuestro es más química profesional que personal. Yo soy más 'light', un tipo fácil, no tengo mal carácter.

- ¿Y Marta sí?

- No es que tenga mal carácter. Es muy exigente y tiene sus manías, pero es superprofesional. Y esa actitud hace que todo quede perfecto. Yo soy más relajado. Y no me ha ido mal. Ella es diferente, pero me llevo bien, la entiendo. Como amiga la adoro, la respeto...

- Pero no se casaría con ella.

- Pues no, ja, ja... Ella tiene su pareja y yo estoy felizmente casado.

- ¿Es Astrid Klisans la mujer menos celosa del mundo?

- No, no. Celosos somos todos. Pero es que yo no le doy motivos. Astrid, con respecto a Marta, incluso me dice: «Coquetéale, que tenéis una química especial». Ella tiene muy claro que mi carrera es una cosa y mi vida personal es otra.

- ¿Acata bien las órdenes de una mujer?

- Claro. A mí me da igual quién me dé órdenes siempre que sean coherentes. Pero tampoco soy un muñeco. Ya no tengo la edad de ser un títere. Yo ahora digo sí o no.

- Con Venezuela lo ha dejado muy claro.

- Es que si pudiera borraría toda esa política corrupta, ese régimen totalitario que ha reventado mi país. Más de 14.200 personas han muerto por falta de medicinas. Ya hemos enviado casi 40 toneladas de medicamentos.

- Pablo Iglesias ha admitido que la situación es nefasta.

- Me alegro de que se haya arrepentido. Pero él habló maravillas de ese gobierno. Y ahora la única forma de que le creamos es que devuelva a los venezolanos el dineral que parece que cobró del chavismo. De Venezuela se está yendo el pueblo.

- ¿Queda alguien de su familia?

- Unos tíos y unos primos. Y están desesperados. La única salida que veo es una intervención internacional.

- ¿Recibiría a Trump con los brazos abiertos?

- Es un tío muy radical y yo soy de centro. Ha impuesto medidas complicadas para los emigrantes latinos, y yo soy emigrante y latino. Pero tiene a Venezuela entre sus prioridades, y eso se lo agradezco.

- ¿Cuánto hace que no va a su país?

- Ocho años. Puedo entrar pero no sé si voy a salir. Podrían ponerme droga en la maleta.

- ¿Qué hay detrás de su sonrisa perfecta?

- Nada. Soy tal cual, no un artista complicado que necesita el misterio, estar solo o beber... Puedo componer con un 'colacao' por la mañana.