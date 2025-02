Terelu se desmorona en pleno directo al preguntarle por su sobrino

Joaquina Dueñas Domingo, 28 de abril 2024, 14:14 Comenta Compartir

Terelu Campos sigue con su trabajo en televisión y este fin de semana ha cumplido con su compromiso profesional con 'D Corazón', donde se ha sincerado sobre el momento que está viviendo actualmente tras la dura exclusiva de su sobrino, José Almoguera, y las consecuencias que esta ha acarreado.

«Mírame, no puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer por la tarde me estaba arreglando para irme y pensaba 'no puedo más, no hay tregua'», ha dicho a sus compañeros desmoronándose en pleno directo. La colaboradora ha lamentado que haya «personas que hablan de ti que no te han visto en su vida, personas que no han tenido contigo ni una sola llamada telefónica. ¿Y cómo se comprueban las cosas que son verdad o mentira?».

Terelu viene arrastrando meses de presión a lo que se ha sumando que «de pronto, se produce una exclusiva que produce dolor porque forma parte de tu familia». Así, ha explicado cómo se siente: «Es que no es una gota, cuando crees que es una gota, te viene una catarata, cuando crees que has achicado agua te vuelve a llegar algo. Lo digo en serio, que yo me lo estaba planteando ayer, que yo hablo, me siento en un programa de televisión, pero eso no quita que no se te quite el pie del cuello».

La hija de María Teresa Campos no ha descartado en ningún momento la reconciliación con su sobrino, si bien tiene claro que es más importante que José retome la relación con su madre, Carmen Borrego. Y aunque está deseando darle un abrazo, mientras llega, ha decidido tomarse un respiro con su familia en Málaga «porque necesito otra vez una dosis de amor».