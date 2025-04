Terelu Campos se enfrenta a Pipi Estrada por hablar de la separación de su sobrino

Joaquina Dueñas Domingo, 31 de marzo 2024, 18:16 Comenta Compartir

Si algo caracteriza a Terelu Campos es su templanza ante las numerosas polémicas que rodean a su familia. La hija mayor de María Teresa Campos no acostumbra a entrar al trapo de los comentarios que se hacen en televisión, pero las declaraciones realizadas por Pipi Estrada sobre la separación de su sobrino, José María Almoguera, han colmado su paciencia y ha terminado estallando. «José María es un chaval extraordinario y está enamorado de su mujer, para mí es un cese temporal de la convivencia. No sé quién ha tomado la decisión, pero él sigue enamorado, ha habido un desgaste por parte de ella y él sigue luchado por volver con su mujer», ha dicho Pipi al tiempo que ha añadido que para Carmen Borrego, la mujer elegida por su hijo para compartir su vida «no era suficiente».

«¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad. Primero, porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. Miente con toda su cara dura. Qué vergüenza y que se incluyan, no solo él», escribía Terelu en un post como respuesta al colaborador que un día fue su pareja. De hecho, en declaraciones a 'D Corazón' de TVE, Terelu habló sobre la supuesta mala relación de su hermana Carmen con su nuera, Paola Olmedo: «Yo no sé quién ha sacado eso. Una cosa son los audios y otra cosa es lo que yo he podido vivir en primera persona, en casa, en la intimidad». «Yo creo que nunca es bien cuando una pareja con un bebé decide poner tierra de por medio, nunca es bien para nadie», valoró.