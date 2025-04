Las teorías de la conspiración proliferan en torno a Kate Middleton a falta de información oficial

Joaquina Dueñas Jueves, 14 de marzo 2024, 13:52 Comenta Compartir

Parece que el «dejad a Kate en paz» que ha clamado la prensa británica en estos últimos días no ha surtido efecto. Cuando la sombra de la tragedia de Lady Di comenzó a cernirse sobre la actual princesa de Gales, el ánimo protector cundió entre los tabloides ingleses, sin embargo, un tuit posteriormente borrado de la revista 'Tatler' volvió a poner sobre la mesa el nombre de Rose Hambury, desatando una nueva tormenta mediática al recordar la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo con esta mujer, una de las mejores amigas de Kate.

A falta de información oficial, los medios hablan del estado de ánimo de la nuera del rey Carlos y se preguntan, como Rubén Darío, ¿qué tendrá la princesa? El momento elegido por la revista para compartir uno de sus artículos sobre la supuesta amante del heredero a la corona británica ha despertado no pocas sospechas alimentando todo tipo de teorías de la conspiración.

Una de ellas tiene que ver con la fotografía tomada a Kate y a Guillermo saliendo en coche del castillo de Windsor. Él aparece cabizbajo, podría ser que estuviera mirando el teléfono móvil, ella, con la cabeza girada, dando la espalda a su marido. Que no se pueda ver el rostro de la princesa de Gales ha llevado a especular con el hecho de que fuera un montaje y de que se hubiera colocado la cabeza con posterioridad en el interior del vehículo utilizando un programa de edición fotográfica. Incluso se ha llegado a comentar que no se trataría de Kate sino que, en realidad, sería Rose Hambury.

Ahora, Jim Bennet, el autor de la fotografía, ha aclarado todos los detalles sobre cómo fue tomada, eliminando cualquier halo de misterio. La agencia para la que trabaja estaba interesada en tener una fotografía de Guillermo antes de llegar a la Abadía de Westminster, por lo que el profesional se apostó en el lugar adecuado para tomar la instantánea. La sorpresa fue que «al mirar las fotografías había alguien más en el coche. Parecía la princesa de Gales», ha contado en el programa 'TardeAr'. «Confirmamos con Palacio que era ella y que tenía un compromiso privado», ha detallado, al tiempo que ha descartado cualquier tipo de montaje: «Nosotros no podemos manipular una foto que luego tenemos que vender».

En este sentido, el fotógrafo ha precisado que «no cambiamos nuestras fotos en Photoshop, solo ajustamos los niveles de luz si es necesario. Las fotos de automóviles son impredecibles y con algo de reflejo en el cristal de la ventana pueden ser difíciles». De hecho, ha reiterado que «no fue hasta que revisé la cámara para asegurarme que tenía un encuadre del príncipe Gillermo cuando me di cuenta de que había alguien sentado a su lado».

También se ha pronunciado sobre esta imagen un experto en comunicación que tiene contacto con el círculo más cercano de los príncipes de Gales, Gustavo Egusquiza. «Esta foto me sorprende porque no son nuevos con los fotógrafos y es raro que no salgan sonriendo a cámara sabiendo que les están esperando. Lo interesante es que Kate parece molesta por tener que salir en ese momento», ha valorado en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles'.

Respecto a si esa incomodidad podía deberse a una posible crisis matrimonial, Egusquiza ha sorprendido con sus palabras: «Se ha hablado en muchos medios internacionales, pero nos metemos en un tema escabroso en el cual tendrán que ser ellos los que den la noticia». «Al final, desde un punto de vista legal, tienen que ser ellos los que digan si hay algún tipo de crisis matrimonial», ha abundado, si bien ha señalado que «por lo que los vi, tenían mucha química y eran un gran equipo, aunque todos los matrimonios tienen crisis».

