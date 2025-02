Tamara y Jordi, juntos en la cocina preparando la Carrot Cake de la paz

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 29 de abril 2024, 17:13 Comenta Compartir

La pasada semana dos concursantes abandonaron las cocinas de MasterChef. Uno de ellos fue David, quien no superó la prueba de los delantales negros debiendo dejar su puesto en la cocina más famosa de la televisión. Por su parte, Tamara, la segunda concursante que salió por las puertas del reality, lo hizo de forma voluntaria antes de enfrentar la última prueba.

El jurado reaccionó de forma bastante dura ante la decisión de la concursante, quien al momento de entregar su delantal señaló «aquí mis compañeros se lo merecen mucho más que yo. No me veo en la final y por eso me voy. Me despido voluntariamente», ante las caras de desconcierto y poco entendimiento de sus ya ex compañeros.

Si la sorpresa y estupefacción fue la tónica general, Jordi Cruz, uno de los jueces del programa, se lo tomó de peor forma que el resto, alegando que le ha quitado la oportunidad de cumplir sus sueños a otra gente. «tu delantal, tu puerta», le dijo a modo de despedida, mientras que Samantha Vallejo-Nágera le reprochó que en su momento la concursante les había dicho que lo primero era su bienestar, después el de su madre, el de su marido y después el de su hijo de dos años.

La situación y la forma de hacerle frente por parte del programa fue muy criticada en redes, donde incluso la ministra Mónica García se hizo eco felicitando a la concursante por haber tomado una decisión tan valiente y criticando la forma de hacer del programa y sobre todo la reacción de Jordi Cruz por el trato dado a la concursante en ese momento.

Tal fue la repercusión, que RTVE emitió a través de su perfil de X, antes conocido como Twitter, un comunicado explicando que habían decidido eliminar el último programa. «Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder», señalan en el post.

La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental. pic.twitter.com/McCakb7jEZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 26, 2024

Encuentro entre Jordi y Tamara

Días después, lejos de finalizar la polémica, Jordi Cruz y Tamara han reaparecido juntos en un vídeo que el cocinero ha compartido en su perfil de Instagram. Jordi comienza explicando que cuenta con una invitada especial con la que va a preparar una Carrot Cake y que, una vez todo el mundo ha dado su opinión sobre lo ocurrido, querían darla ellos también, a lo que Tamara comentó que se había tergiversado un poco todo».

La ex concursante, ante los comentarios sobre la salud mental tras su abandono del programa, ha señalado que el tema de la salud mental es muy delicado y ella se encuentra fantástica.

«Yo suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter y Tamara, os aseguro, es una persona de mente fuerte», señala Jordi.

El juez de MasterChef le pregunta la razón de su abandono, a lo que Tamara comenta que como en una carrera o un puesto de trabajo en que no se está a gusto decidió irse. «Pero de no estoy bien aquí a tengo problema mentales…» apostilla la ex concursante.

Jordi por su parte comenta que durante la semana ha escuchado muchos comentarios que le han sorprendido. «Yo que he tenido mis problemas también y que he tenido que gestionar la ansiedad, por ejemplo, no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas porque soy cocinero y hay temas que los tienen que hablar los profesionales», señala, añadiendo que él se toma mjy en serio el programa pero que es televisión. «Cuando no estamos grabando creo que nos llevamos bastante bien todos, nos hemos reído mucho, y cuando encendemos la cámara me pongo más serio», apunta Cruz, mientras termina bromeando con Tamara con darle un delantal negro, el cual se pone en el siguiente vídeo para cocinar la carrot cake que anunciaban al principio.

El vídeo, que cuenta con más de 52.000 me gusta, ha recibido todo tipo de comentarios, tanto apoyandóles como señalando que se trata de un «limpiacaras» y un «lavado de imagen» para acallar la polémica, como señalan en varios de ellos.