Tamara Gorro anuncia su separación definitiva de Ezequiel Garay

joaquina dueñas Lunes, 12 de diciembre 2022 | Actualizado 13/12/2022 15:09h.

Finalmente, no pudo ser. Tamara Gorro y Ezequiel Garay han dado por terminada su relación después de haberlo intentado por segunda vez desde el pasado mes de junio. Era la propia influencer la que emitía un escueto comunicado en sus redes sociales: «Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado». Un texto en el que solo tenía buenas palabras para su ex: «Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos».

Si la primera vez que se separaron pudimos ver a una desconsolada Tamara Gorro danto todo tipo de detalles sobre sus sentimientos, esta vez ha optado por la discreción: «Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso», publicaba al tiempo que pedía «compresión y respeto» a sus seguidores.

Eso sí, la colaboradora de 'Ahora Sonsoles' hizo una excepción para entrar por teléfono en su programa y aclarar algunas cuestiones. Tamara reveló que no había sido una decisión precipitada y explicó que, a pesar de separarse de Ezequiel, «no me desvinculo, yo le voy a proteger toda la vida». Por eso, ha decidido «aprender de los errores». «Estamos acostumbrados a culpar a los demás y yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez, que no era un divorcio, sino un espacio y una separación, cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece. Por eso esta vez he decidido no contar nada», se justificó.

La prescriptora confirmó así que está divorciada, si bien dio a entender que la relación entre la expareja es muy buena y no solo por los hijos que tienen en común sino por la felicidad que han compartido. «Lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que lo vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana a una persona. Estoy divorciada pero le voy a tener de por vida. Eso es lo más bonito que puede existir entre dos personas con hijos», relató con la voz entrecortada por la emoción.

Y es que, aunque parece que la situación está en calma, Tamara reconoció en todo momento que está siendo para ella «muy doloroso» e incluso llegó a revelar que no piensa mostrarse fuerte porque no lo está. «Yo me muestro como soy. Fuerte, pues no lo estoy», aseguró. Sin embargo, poco después de estas declaraciones, cumplía con sus compromisos profesionales acudiendo a la fiesta de Navidad organizada por Atresmedia en el centro de Madrid. Lo hacía arropada por dos amigos que no se separaron de ella. Vestida de negro, el cabello recogido y los labios de rojo intenso, sonreía afable a los medios procurando centrarse en el momento y disfrutar con sus compañeros de trabajo.